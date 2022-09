Petites et moyennes valeurs : Portzamparc dévoile son High Five de rentrée

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un nouveau mois commence et avec lui, l'actualistion du High Five de Portzamparc, cette sélection de 5 valeurs moyennes prometteuses aux yeux du bureau d'analyses. Le mois d'août n'a pas vraiment tenu ses promesses en termes de performance même si le High Five limite la casse, cédant 3% quand l'indice CAC Mid & Small recule de 5,4% Depuis le début de l'année, l'écart se creuse entre l'indice de référence qui décroche de 17,6% quand la sélection de Portzmparc progresse de 11,3%. Sur le mois d'aôut, c'est Reworld Media qui a pesé sur la performance globale en reculant de 9,4% alors que SSII signe la meilleure hausse (+4%)

Le mois de septembre est donc l'occasion d'arbitrages : Equasens et Alten remplacent Hexaom et SII (qui n'auront fait qu'une courte apparition) alors qu'Esker, Reworld Media et Roche Bobois restent en place. Revue de détail.

Petit rappel mensuel pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. Revue de détail de ce High Five estival.

Alten : acheter avec un objectif de cours de 143,90 euros

Pour Maxence Dhoury, l'analyste qui couvre le titre, il y a là une opportunité à saisir "sur un titre premium" : le bilan est sain et le groupe de conseil en innovation ne montre aucun signe de ralentissement à date. Surtout, "l'auto et l'aéro viennent de retrouver leur activité d'avant Covid et ont encore des marges de progression". Certes, on peut s'attendre à une inflation des coûts plus sensible au second semestre mais elle sera en partie compensée par la hausse des prix et est déjà intégrée par le marché alors que la valorisation est modérée pour le groupe qui affiche "l'une des meilleures rentabilités du secteur".

Prochain événement : résultats semestriels le 22 septembre.

Equasens : acheter avec un objectif de cours de 104 euros

Habitué du High Five, l'ex Pharmagest fait son retour. Gaétan Calabro apprécie le modèle de croissance rentable de l'éditeur de logiciels destinés aux pharmaciens et souligne un résultat net de bonne facture au premier semestre. Il apprécie également les atouts du groupe face aux incertitudes, notamment une forte visibilité, un business model résiliant et une structure financière taillé pour faire des acquisitions. Certes la valorisation est exigeante mais le repli du titre est " à exploiter".

Prochain événement : résultats semestriels le 22 septembre.

Esker : acheter avec un objectif de cours à 191 euros

L'analyste Nicolas Royot persiste et signe : Esker est une valeur GARP, comprendre growth at reasonable price, une valeur de croissance mais à prix raisonnable. L'éditeur de solutions de dématérialisation de documents s'oriente vers des résultats record alors que son cours a été divisé par trois depuis les plus-hauts...

Prochain événement : résutats du premier semestre le 14 septembre

Reworld Media : acheter avec un objectif de cours de 10,30 euros

Malgré sa contre-performance sur le mois écoulé, Reworld Media reste encore dans High Five : le premier semestre est jugé résilient et l'acquisition prometteuse d'Unify toujours pas vraiment intégrée dans les cours

Prochain événement : résultats du 1er semestre le 21 septembre

Roche Bobois : acheter avec un objectif de cours de 40 euros

Tout comme Reworld Media, le leader mondial du mobilier haut de gamme conserve sa place dans le Hig Five avec un objectif de cours maintenu à 40 euros.

Prochain événement : résutats du premier semestre le 29 septembre

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)