Petites et moyennes valeurs : Portzamparc dévoile sa sélection de mai

Dans un contexte de marché compliqué (guerre en Ukraine, inflation, fin des politiques accommodantes des banques centrales), la société d'analyses Portzamparc continue de se démarquer. Sa liste de cinq valeurs, baptisée "High Five" affiche une performance de 5,4% depuis le 5 avril quand son indice de référence, le CAC Mid & Small, recule de 1,7%.

Petit rappel pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Ce mois-ci, deux valeurs quittent le classement. Exit Séché et Clasquin, bienvenue Beneteau et Pharmagest.

Revue de détails des sociétés présentes dans la sélection.

2CRSI : acheter avec un objectif de cours à 6,90 euros

De nouveau présent dans la short list ! Et une nouvelle fois, Portzamparc estime que la dette du groupe est certes "un sujet", mais pas une vraie "menace". D'autant que 2CRSI a communiqué comme prévu un deuxième exercice consécutif de croissance organique à deux chiffres (+11,4% à 182M€). L'analyste attend en outre une marge brute d'exploitation pour l'année 2021 (Ebitda) autour de 5,7%, en progression de 1,2 point de pourcentage et une marge opérationnelle courante de 2,1%, en hausse de 1,6 point de pourcentage. Enfin, l'analyste Maxence Dhoury estime que la valorisation est décotée et que "le groupe pourrait redonner au marché une trajectoire de moyen terme".

Prochain événement : résultats annuels le 27 juin

Bénéteau : acheter avec un objectif de cours de 19 euros

"Cash is King !" titre le bureau d'études nantais au sujet du fabricant de bateaux. Bénéteau a en effet généré 176 millions d'euros de free cash-flow, ce qui porte la trésorerie nette à 233 millions d'euros à fin 2021. De plus, le besoin en fonds de roulement -ou BFR (en baisse de 84 millions d'euros) devrait se reconstituer à partir de 2023 (+50M€), estime Portzamparc.

En outre, la guidance de levier opérationnel est jugée trop prudente. Le top management vise 110M€ à 120€ en résultat opérationnel courant tandis que Portzamparc mise sur un motant supérieur, en l'occurence 127M€. Car, malgré une croissance de marché freinée par le contexte, elle reste dynamique au 1er trimestre, conclut l'analyste Arnaud Despre.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 11 mai

Jacques Metals : acheter avec un objectif de cours de 33 euros

Le leader de la distribution d'aciers spéciaux devrait bénéficier de la hausse de la demande (carnets de commandes élevés des clients 6 à 18 mois) et des prix au 1er trimestre (avec des cours du nickel à un niveau historique de 33.000 dollars la tonne). Si une stabilisation des prix est attendue au T2, T3 suivi d'un début de baisse au T4, l'exercice 2022 devrait être en forte croissance (CA du T1 : 635M soit +43%, +4% d'effet volume et +38% d'effet prix). Enfin, last but not least, la valorisation reste faible et il existe un potentiel en matière de croissance externe.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 11 mai

Pharmagest : acheter avec un objectif de cours de 104 euros

Chez le spécialiste de l'informatisation des officines, les ambitions sont à tous les étages. En effet de nombreux projets alimentent la dynamique de l'ensemble des divisions de Pharmagest (Segur de la Santé, renforcement de l'activité en Italie, lancement d'un logiciel infirmier). D'autant que le bon début d'exercice du groupe (chiffre d'affaires du T1 atttendu : +10%) devrait confirmer le scénario de Portzamparc (CA de 2022 : 215,6M€ +11,7%). Enfin pour l'analyste Gaétan Calabro, qui assure le suivi de la valeur, le repli du titre est à exploiter. A bon entendeur.

Prochain événement : chiffre d'affaires du T1 le 12 mai

Spie : acheter avec un objectif de cours de 27 euros

"Accélération sur tous les fronts", titre Portzamparc. Le leader européen des services multi-techniques dans l'énergie et les communications figure une nouvelle fois dans la short list de Portzamparc. Les résultats du 1er trimestre, publiés il y a quelques jours, l'ont confirmé (croissance organique +3,3%, amélioration de la marge de 20 points de base). L'analyste Yann de Peyrelongue met en outre en avant une amplification des acquisitions récurrentes. Enfin, last but not least, le groupe affiche une décote de 11% par rapport à ses semblables. Bref, c'est le moment d'y aller.

Prochain événement : assemblée générale le 11 mai