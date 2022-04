Petites et moyennes valeurs : Portzamparc dévoile sa sélection d'avril

Spie a fait son entrée dans le High Five de Portzamparc pour le mois d'avril. (crédit photo : / L. Grassin )

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la société d'analyses Portzamparc a bien su tirer son épingle du jeu depuis le début de l'année, dans un contexte de marché compliqué. Sa liste de cinq valeurs, baptisée High Five affiche une performance de 10,8% depuis le 4 janvier quand l'indice CAC Mid & Small recule lui de 5%.

Petit rappel pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Bien sûr cette mise à jour d'avril voit son lot d'entrées et de sortie. Exit Hexaom, SQLI et Reworld Media, bienvenue 2CRSI, Clasquin et Spie. Sur le mois de mars le High Five aura gagné 11,5% contre 4,8% pour son indice de référence.

Revue de détails des sociétés présentes dans la sélection.

2CRSI : acheter avec un objectif de cours à 6,90 euros

Endetté 2CRSI ? Oui, mais selon Maxence Dhoury qui suit le dossier, c'est un sujet qui peut être relativisé. Dans le même temps, le groupe devrait annoncer fin avril un "2e exercice consécutif de croissance organisque à deux chiffres". L'analyste attend une marge brute d'exploitation 2021 (Ebitda) autour de 5,7% en progression de 1,2 point de pourcentage et une marge opérationnelle courante de 2,1%, en hausse de 1,6 point de pourcentage. La valorisation est décotée et "le groupe devrait redonner au marché une trajectoire de moyen terme".

Prochain événement : résultats annuels le 28 avril

Clasquin : acheter avec un objectif de cours à 80 euros

L'expert mondial en transport et logistique international a quitté le High Five en mars pour mieux le retrouver en avril avec un conseil et un objectif de cours inchangé. Yann de Peyrelongue estime qu'il y a "encore un trimestre solide à venir". L'analyste apprécie une dynamique de prix toujours favorable dans l'aérien et le maritime.Il mise sur un effacement à venir de la dette alors que des acquisitions sont possibles. dernier point attrayant : une décote de 31% par rapport à ses pairs.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 8 avril

Jacquet Metals : acheter avec un objectif de cours de 33 euros

Le leader de la distribution d'aciers spéciaux recule de 12% depuis le début de l'année. Mais Nicolas Montel s'attend à un exercice 2022 en forte croissance (21% estimé contre 7% seulement par le consensus). L'analyste de Portzamparc explique qu'on a assisté au maintien d'une forte demande au premier trimestre avec une poursuite des hausses des prix avec des cours du nickel (un des principaux en valeur dans les aciers inoxydables) à un niveau historique de 33.000 dollars la tonne. La valorisation reste faible et des acquisitions sont possibles.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 11 mai

Séché Environnement : acheter avec un objectif de cours de 83,40 euros

Nicolas Royot nous propose de mettre sur le cap sur 2025 avec le groupe qui propose des objectifs "ambitieux mais crédibles" : un chiffre d'affaires contributif proche du milliard d'euros et une marge brute d'exploitation comprise entre 24 et 25% avec l'international comme principal levier. A plus court terme, l'analyste s'attend à un premier trimeste encore dynamique et mise sur une progression de 13% de l'activité à 192 milions d'euros.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 26 avril

Spie : acheter avec un objectif de cours de 27 euros

Pour les investisseurs qui ne connaitraient pas ce groupe discret, Spie est le leader européen des services multi-techniques dans l'énergie et des communications. Yann de Peyrelongue s'attend à une amplification de la croissance organique à venir qui devrait dépasser 3% contre 2,5% maximum auparavant. L'analyste met également en avant "les moyens d'amplifier les acquisitions transformantes ou récurrentes". Le groupe affiche une décote de 20% par rapport à ses comparables.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 29 avril