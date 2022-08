Petites et moyennes valeurs : pas de vacances pour le High Five de Portzamparc

Sur le mois écoulé, le High Five affiche une belle performance : +11,1%, à comparer au +9% de l'indice CAC Mid & Small. (Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que beaucoup d'investisseurs sont sur la route des vacances ou déjà à la plage, les analystes de Portzamparc restent fidèles au poste même pendant la torpeur de l'été et ont mis à jour leur sélection de cinq valeurs, le High Five, pour le mois d'août. Sur le mois écoulé, le High Five affiche une belle performance : +11,1%, à comparer au +9% de l'indice CAC Mid & Small. Toutes les valeurs de la sélection sont en hausse mais la performance a été portée par Ipsos (+13,5% sur la période) et surtout Poujoulat (+22,1%).

Le mois d'août est donc l'occasion de faire quelques ajustements en sortant justement Ipsos, Poujoulat mais aussi Clasquin. Ipsos sort en l'absence de newsflow à venir mais reste dans la liste de convictions de Portzamparc pour le second semestre. Poujoulat quitte le High Five, justement car il a confirmé les attentes placées en lui et Clasquin est considéré comme à un cours "proche du marché".

Trois nouveaux candidats font donc leur entrée, ou plutôt leur retour : Hexaom, SII et Esker.

Petit rappel pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. Revue de détail de ce High Five estival.

Esker : acheter avec un objectif de cours à 191 euros

Pour l'analyste Nicolas Royot, Esker est une valeur GARP, comprendre growth at reasonable price, une valeur de croissance mais à prix raisonnable. L'éditeur de solutions de dématérialisation de documents a confirmé ses objectifs, notamment celui d'une marge opérationnelle de 12 à 15%. Portzamparc table sur un résultat d'exploitation de 11,7 millions d'euros au premier semestre, en progession de 28%. Le cours du titre a lui été divisé par trois depuis les plus-hauts avec un ratio VE/ CA (valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires) estimé à 4,9 pour 2022 et 4,2 pour 2023.

Prochain événement : résutats du premier semestre le 14 septembre

Hexaom : acheter avec un objectif de cours de 46 euros

Dans un contexte compliqué, faut-il s'inquiéter pour l'ancien Maisons France Confort ? L'analyste Arnaud Despré ne le pense pas. Alors oui, les commandes du promoteur ont reculé au premier semestre, que ce soit en volume ou en valeur. Mais Portzamparc a fait ses calculs. Même dans le pire des scénarios (un chiffre d'affaires sur l'activité constructions de maisons individuelles en retrait de 12% avec une marge opérationnelle de 2,5% impliquant une stabilité des coûts fixes et un plus bas de ces dix dernières années), le résultat opérationnel ne serait en retrait que de 4,6% par rapport à 2021 et en hausse de 20,9% par rapport à 2020 grâce à la diversification opérée par le groupe.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 2e trimestre le 4 août

Roche Bobois : Renforcer avec un objectif de cours de 40 euros

Le leader mondial du mobilier haut de gamme conserve sa place dans le Hig Five et l'objectif de cours est relevé de 36 à 40 euros. Pas de grosses évolutions dans l'argumentaire de l'analyste avec de la visibilité sur l'activité en 2023, une marge portée par des effets de change positifs avec les marchés nord américains et un positionnement toujours "rassurant" pour les prochaines publications.

Prochain événement : résutats du premier semestre le 29 septembre

Reworld Media : acheter avec un objectif de cours de 10,30 euros

Autre valeur à rester dans High Five, Reworld Media signe une bon début d'année et l'acquisition de Unify et de ses 12 marques de référence (dont Aufeminin, Doctissimo ou Gamekult) est jugée prometteuse.

Prochain événement : résultats du 1er semestre le 21 septembre

SII : acheter avec un objectif de cours de 54,20 euros

La SSII est dans "une dynamique extrêmement soutenue" et les publications de ses comparables fin juillet ont "témoigné d'une demande intacte des clients malgré le contexte". Pour l'analyste Maxence Dhoury, la croissance ca rester à deux chiffres pour le premier semestre et ce, malgré une base de comparaison extrêmement exigeante. La valorisation reste, elle raisonnable "sur un scénario qui a pourtant beaucoup de chances d'être relevé". A bon etendeur...

Prochain événement : chiffre d'affaires du premier trimestre le 10 août.

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)