Petites et moyennes valeurs : la sélection de janvier de Portzamparc

Depuis le 1er décembre, la sélection de la filiale de BNP Paribas a chuté de 1,7% tandis que son indice de référence, le CAC des petites et moyennes valeurs, a progressé de 2,7%. La short-list de Portzamparc a indéniablement subi les conséquences de la dégringolade en bourse d'une de ses valeurs, Solutions 30, visée par des attaques émanant d'un rapport anonyme puis du fonds Muddy Waters.

Pour sa première sélection de l'année 2021, Portzamparc se sépare donc de Solutions 30 et de Carmat au profit de Bastide et Trigano. Après l'obtention du marquage CE fin décembre et une belle progression à la clé, l'absence de nouveaux catalyseurs à court terme pousse la medtech vers la sortie tandis que le groupe spécialisé dans la pose de compteurs électriques et de la fibre optique chez les particuliers, est exclu dans l'attente de nouveaux éléments. «Les résultats de l'audit interne ne devraient pas arriver avant plusieurs semaines», avancent les analystes de Portzamparc.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. Revue de détail.

Bastide : acheter avec un objectif de cours de 59 euros

«Valeur tout-terrain», s'enthousiasme le bureau d'études nantais au sujet de Bastide, groupe spécialisé dans la prestation de santé à domicile. Son positionnement multi-spécialiste lui a en effet permis de maintenir ses marges en 2019-2020 avec un retour sur capitaux investis de +15,3% à 32,8M€ et une marge opérationnelle de 8,6% +10 points de base. D'autant que le groupe est porté par des catalyseurs à court terme, avec notamment un probable relèvement de guidance « si l'activité maintient son trend ». En outre, Portzamparc souligne que la valorisation reste attractive et en deçà des multiples historiques (2020e : PER 21,0x, EV/Ebit 15,7x vs. moyenne 5 ans : PER 26,2x, EV/Ebit 18,9x avec un pic historique 2017 : PER 32,5x, EV/Ebit 29,0x).

Prochain événement : chiffre d'affaires semestriel le 12 février

Bonduelle : acheter avec un objectif de cours de 24 euros

Bonduelle figure dans la short-list de la filiale de BNP Paribas pour le deuxième mois consécutif. Il faut dire le groupe spécialisé dans la transformation industrielle et conserve des légumes a bien résisté à la crise de la Covid-19, affichant ainsi une baisse des ventes de 0,6% seulement et une hausse de 1,9% à périmètre constant (PCC) au premier trimestre. Cette résilience s'explique par le caractère particulièrement défensif du secteur agroalimentaire en période de crise et par le statut de leader de Bonduelle «unique marque pure player du légume avec un segment de marché de taille conséquente (168 Mds € en Europe et en Amérique du nord /6 % des dépenses alimentaires)» souligne ainsi Portzamparc.

Prochain événement : chiffre d'affaires du premier trimestre le 1er février

Cegedim : acheter avec un objectif de cours de 30,60 euros

Encore présent ce mois-ci ! Le groupe spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB s'attire les faveurs des analystes de Portzamparc qui saluent sa bonne résistance à court terme, possible par la nature récurrente de ses activités et par sa forte exposition au secteur de la santé. En outre, «le recentrage stratégique devrait commencer à porter ses fruits», estime le bureau d'études avec notamment la «cession de Pulse System, dernier foyer de perte», la transition vente de logiciels vers modèle SaaS/Cloud finalisée (effet positif sur la marge + récurrence). Enfin, last but not least, Cegedim est porté par de nombreux catalyseurs : plan de relance acté dans le cadre du Ségur de la santé dont «3,5 milliards d'euros (sur trois à cinq ans) [seront] consacrés au numérique», et une transition managériale père-fils prévue fin 2022.

Prochain événement : chiffre d'affaires du quatrième trimestre le 26 janvier

Claranova : acheter avec un objectif de cours de 10,14 euros

«La stratégie porte ses premiers fruits» titre Portzamparc au sujet de Claranova qui figure pour le troisième mois consécutif dans sa sélection. Les effets positifs du confinement continuent de tirer à la hausse l'activité du groupe de technologie (impression photos via smartphone, logiciels, Internet des objets). «Les applications Freeprints ont profité de l'effet confinement pour marquer une nette accélération (+53% en organique au quatrième trimestre versus +20% sur 9 mois)», notent de nouveau les analystes. Un contexte qui laisse croire, selon Portzamparc, à un retour à la progression de la marge en 2020-2021. « En 2021 (clôture en juin), nous attendons un chiffre d'affaires de 518M€ (+27%) et un résultat opérationnel courant de 26,7M€ (+54%) soit une marge de 5% vs 4,3% en 2019/2020».

Prochain événement : chiffre d'affaires semestriel le 10 février

Trigano : acheter avec un objectif de cours de 155 euros

Ca roule pour Trigano. Et peut-être mieux encore que prévu...A en croire les carnets de commandes du groupe et les immatriculations de camping-cars du premier trimestre (France : +36,9%, Allemagne +120,4%), les attentes pour le spécialiste du camping-car sont jugées élevées mais encore trop prudentes, écrit Portzamparc. Ces éléments poussent la filiale de la BNP Paribas à se positionner en haut du consensus (cf : consensus Factset 2 524,4M€ pour une marge d'EBIT à 9,6%). En outre, la génération de cash sur l'année devrait rester sur des niveaux élevés et la valorisation est jugée encore attractive (multiples de valorisation : 2021 EV/Sales 0,9x (moyenne 5y 0,9x), EV/EBIT 10,2x (moyenne 5y 10,6x)). A bon entendeur ...

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 7 janvier