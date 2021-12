Petites et moyennes valeurs : la sélection de décembre de Portzamparc

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le mois dernier, et ce malgré un environnement de marché tourmenté, la sélection de Portzamparc a surperformé son indice de référence (+2,3% contre -3,1% pour le CAC Mid & Small).

Pour sa dernière short list de l'année, la filiale de BNP Paribas revoit sa sélection. Ainsi, 3 valeurs quittent le classement. Jacquet Metals, Trigano et 2CRSi s'éclipsent au profit de Bastide, Exel Industries et Fountaine Pajot.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Bastide : acheter avec un objectif de cours de 58 euros

«Un bon point d'entrée», titre le bureau d'analyse nantais au sujet du groupe spécialisé dans la fourniture de matériel médical. Il faut dire que le titre bénéficie de nombreux catalyseurs : finalisation d'opérations de croissance externe, présentation d'un nouveau plan stratégique début 2022 avec un objectif de chiffre d'affaires de 500 millions d'euros d'ici deux ans. En outre, la valorisation du titre reste attractive (PER 17,3x) et le repli du titre (-19% depuis début janvier) est à exploiter.

Prochain événement : publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 28 février

Ekinops : acheter avec un objectif de cours de 9,20 euros

Ecarté en novembre, Ekinops fait son retour dans la sélection High Five de décembre de Portzamparc. Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises résiste à la pénurie mondiale de certains composants. La croissance du chiffre d'affaires est en effet restée soutenue au 3ème trimestre 2021 (+12% CA en croissance organique) portée par une forte dynamique commerciale des solutions de transport optique sur l'ensemble des zones géographiques. Le groupe bénéficie par ailleurs d'un potentiel de croissance à long terme grâce à la montée en puissance des suites logiciels (acquisition récente de la start-up SixSq) et des synergies de ventes qu'il reste à exploiter entre Ekinops et OneAcess. Portzamparc table sur une remontée du cours de 25% dans un contexte où le titre sous-performe son indice de référence depuis le début de l'année.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4ème trimestre le 12 janvier

Exel Industries : renforcer avec un objectif de cours de 83 euros

Portzamparc salue le rebond des résultats du spécialiste des solutions de pulvérisation agricole, industrielle et d'arrosage de jardin. Des résultats portés par les branches jardin et pulvérisation industrielle. Le bureau d'études nantais estime que la croissance devrait se poursuivre en 2022 portée par le volume et par la hausse des prix. Portzamparc dit s'attendre à la publication d'une marge opérationnelle de 6,8% pour l'exercice 2020-2021. Enfin, la chute du titre après l'acquisition de trois chantiers navals représente une opportunité pour se positionner. D'autant que Portzamparc anticipe une hausse du titre de 17%. A bon entendeur…

Prochain événement : résultats annuels le 17 décembre

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 144 euros

Le constructeur de catamarans de croisières bénéficie d'une dynamique très soutenue portée par une croissance à deux chiffres du carnet de commandes et par la confirmation de la reprise de la demande des loueurs. En outre, le groupe charentais bénéficie d'une génération de cash soutenue (avec une marge sur les multicoques de 16% selon Portzamparc, en ligne avec le 1er semestre 2020/2021 et des risques maîtrisés dans la chaîne de production). De solides atouts donc qui pourraient permettre au titre de gagner 13%.

Prochain événement : résultats annuels fin décembre

SII : acheter avec un objectif de cours à 50,30 euros

SII figure une nouvelle fois dans le classement de Portzamparc avec un objectif de cours revu à la hausse. Pour la 6e fois, les publications de SII sont «au-dessus des attentes». L'entreprise de services numériques a en effet bénéficié d'une base favorable en 2021 et d'une prévision de croissance organique annuelle supérieure à 15%, ce qui lui confère un «risque de déception limité à court terme». Dans un secteur où la reprise semble être solide, SII se distingue de ses concurrents grâce à sa «capacité à recruter et retenir les compétences». Le titre a certes bien progressé mais «reste abordable» avec un ratio VE/ROP de 11 en 2022».

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 10 février 2022