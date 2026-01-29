Petite reprise pour Medincell au lendemain d'une lourde chute

Une chercheuse en pharma (image d'illustration). (Crédits: Adobe Stock)

Medincell ( 1,75%, à 24,44 euros) se reprend dans le calme au lendemain d'une chute de 13,47%. La veille, le titre a subitement décroché autour de la mi-séance après la publication d'un communiqué de presse sur les ventes d'Uzedy.

Il s'agit d'un antipsychotique injectable à action prolongée utilisé pour traiter la schizophrénie chez l'adulte. Il a été développé par Teva Pharmaceuticals, en utilisant la plateforme technologique BEPO de Medincell, qui permet de délivrer le médicament de manière continue via une petite injection sous-cutanée.

Ainsi, les ventes de ce traitement se sont élevées à 55 millions de dollars au quatrième trimestre, soit un total de 191 millions de dollars sur l'ensemble de l'année.

Les analystes d'All Invest Securities ont apprécié les données trimestrielles, notamment parce qu'elles marquent une accélération séquentielle des ventes d'Uzedy entre le troisième et le quatrième trimestre (43 millions de dollars, contre 55 millions de dollars). Toutefois, ils relativisent car au niveau annuel elle ne se sont établies qu'à 191 millions de dollars, soit le bas de la fourchette prévue par l'entreprise qui était de 190 à 200 millions de dollars.

L'autre élément positif, qui n'a pas non plus compensé la déception du chiffre d'affaires 2025 du produit, est la prévision pour 2026. Sur l'exercice en cours, Teva Pharmaceuticals table sur des ventes comprises entre 250 et 280 millions de dollars. All Invest Securities précise que cet objectif implique une croissance comprise entre 31 et 47%.

Les analystes de Stifel sont plus modérés en indiquant que cette prévision fait ressortir une croissance d'environ 38% sur un an au point médian, un ralentissement par rapport aux 63% enregistrés en 2025. Toutefois, ils estiment que la demande sous-jacente reste solide et prévoient que la franchise atteindra environ 2 milliards de dollars de revenus d'ici 2031. Pour l'exercice en cours, ils visent 337 millions de dollars de ventes. Leur recommandation sur le titre Medincell est à l'achat, avec une cible de cours légèrement revue à la baisse de 37 à 33 euros.

Chez TP Icap Midcap, les analystes sont également à l'achat en visant 35 euros.