Petite hausse en vue à Wall Street ; Warner Bros en vedette

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le vert au lendemain de la publication du rapport sur l'emploi. Suite au blocus américain visant le brut du Venezuela, le pétrole et l'or s'affichent en hausse. Les investisseurs ont également les yeux tournés vers les chiffres de l'inflation au menu de demain. Sur le front des valeurs, Warner Bros est sous les projecteurs, son conseil d'administration ayant recommandé aux actionnaires de préférer l'offre de Netflix. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent respectivement de 0,24% et de 0,29%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après la publication du rapport mensuel sur l'emploi. Celui-ci a montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en novembre alors que le taux de chômage a augmenté de 4,6%. Sur le front des valeurs, Pfizer a vu rouge après avoir annoncé anticiper une année 2026 difficile en raison du recul des ventes de son vaccin contre le COVID-19. Le Dow Jones a fléchi de 0,62% à 48114 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,23% à 23111 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut seront connus à 16h30.

Les valeurs à suivre

Amazon

Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, Amazon serait en négociations pour investir dans OpenAI, dans le cadre d'un accord potentiel qui pourrait valoriser l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle à plus de 500 milliards de dollars.

General Mills

Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires net de General Mills s'élève à 9,4 milliards de dollars, soit une baisse de 7% et de 2% en organique. En revanche, le bénéfice d'exploitation a progressé de 29% à 2,45 milliards de dollars, principalement porté par un gain de 1,05 milliard de dollars sur les cessions, partiellement compensé par une baisse de la marge brute en valeur et par la hausse des coûts de restructuration, de transformation, de dépréciation et d'autres frais de sortie. La marge d'exploitation, à 26,2 %, a augmenté de 730 points de base

Lennar

Lennar a manqué les attentes de bénéfices au quatrième trimestre. Le constructeur de logements a déclaré un bpa dilué de 2,03 dollars, contre un consensus de 2,26 dollars, après 4,03 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du constructeur immobilier américain pour le trimestre clos le 30 novembre a atteint 9,37 milliards de dollars, contre 9,95 milliards de dollars un an plus tôt et un consensus de 9 milliards de dollars.

Oracle

Le projet de centre de données d'Oracle dans le Michigan, d'un montant de 10 milliards de dollars, serait dans l'incertitude après l'enlisement des discussions avec Blue Owl, selon le Financial Times.

Tesla

Le Département des véhicules à moteurs de Californie (DMV) a indiqué que les termes utilisés par Tesla d'Autopilot et de Capacité de conduite entièrement autonome pour décrire les fonctionnalités d'aide à la conduite avancée de ses véhicules étaient trompeurs et violent la loi de l'Etat. Le DMV a toutefois réduit les sanctions et accorde à Tesla un délai de 60 jours pour agir concernant l'utilisation du terme Autopilot. Si le constructeur ne s'y plie pas, il fera l'objet d'une suspension de 30 jours de sa licence de concessionnaire.