Peter Zaffino, président exécutif d'AIG, va quitter ses fonctions

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Une rencontre avec le roi Charles III et un début de dialogue avec le nouveau Premier ministre : Emmanuel Macron se rend mercredi à Londres pour visiter l'exposition de la tapisserie au British Museum, et faire la connaissance d'Andy Burnham afin de consolider ...
Lire la suite
La 83e édition de la Mostra de cinéma de Venise s'ouvre mercredi en présence de George Clooney, rare représentant d'Hollywood dans un festival qui fait cette année la part belle aux films indépendants. Habitué du Lido, la mégastar de 65 ans recevra un prix pour ...
Lire la suite
Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au coeur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, a accosté mercredi en Thaïlande pour y faire escale, selon des journalistes de l'AFP. Les quelque 5.000 membres d'équipage du bâtiment ...
Lire la suite
Le porte-parole du gouvernement taliban a défendu mercredi à Kaboul la récente interdiction des manifestations dans tout l'Afghanistan, très critiquée par les ONG de défense des droits humains, estimant qu'elle est "en accord avec la loi islamique". Les manifestations ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer