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Peter Zaffino, président exécutif d'AIG, va quitter ses fonctions
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 12:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur American International Group AIG.N a annoncé mercredi que Peter Zaffino quitterait ses fonctions de président exécutif pour devenir conseiller principal de la société.

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