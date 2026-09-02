Peter Zaffino, président exécutif d'AIG, va quitter ses fonctions

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L'assureur American International Group AIG.N a annoncé mercredi que Peter Zaffino quitterait ses fonctions de président exécutif pour devenir conseiller principal de la société.