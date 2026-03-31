Pete Hegseth a-t-il voulu acheter un ETF défense avant l'attaque de l'Iran ?
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 06:32
Un courtier de Morgan Stanley agissant pour le compte de Pete Hegseth, actuel secrétaire à la Défense et figure centrale de l'administration Trump, aurait approché BlackRock en février pour investir massivement dans un ETF consacré à l'industrie de la défense, selon des sources citées par le Financial Times. Baptisé iShares Defense Industrials Actif ETF (IDEF), ce fonds cible des entreprises susceptibles de bénéficier d'une hausse des dépenses militaires dans un contexte de tensions géopolitiques.
Le Pentagone dément
L'opération n'a finalement pas abouti, le produit n'étant pas encore accessible aux clients de Morgan Stanley. Mais la démarche, confirmée par trois sources proches du dossier citées par le FT, a été jugée suffisamment sensible pour être signalée en interne chez BlackRock. Le Pentagone a aussitôt démenti, dénonçant une accusation "totalement fausse et fabriquée". Ni BlackRock ni Morgan Stanley n'ont souhaité commenter.
Pete Hegseth est l'un des principaux architectes de la guerre contre l'Iran et l'un de ses promoteurs les plus actifs dans l'entourage de Donald Trump. Dans un contexte où les transactions financières précédant les décisions politiques sont scrutées de près, l'affaire tombe au pire moment. Même sans opération concrète, le soupçon de conflit d'intérêts persiste.
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