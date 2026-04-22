Pet Service Holding creuse perte nette FY25 à 929 583 EUR; chiffre d’affaires progresse à 13,6 millions EUR (+7 %)

* Pet Service Holding affiche une perte nette de 929 583 EUR en 2025, contre un bénéfice net de 88 300 EUR un an plus tôt. * Chiffre d’affaires en hausse de 7 % à 13,6 millions EUR. * EBITDA bascule à -0,34 million EUR, sous l’effet d’investissements plus élevés en marketing et en effectifs, de l’extension des infrastructures opérationnelles, de coûts liés au financement d’acquisitions et de facteurs externes temporaires. * Activités vétérinaires: suspension au S2 2025 de ventes hors Pays-Bas de certains produits liés à des prescriptions, sur fond d’évolution réglementaire européenne, avec un impact temporaire d’environ 1 million EUR sur le chiffre d’affaires au T4. * Perspectives: Pet Service Holding vise un chiffre d’affaires d’environ 17-18 millions EUR en 2026, avec une amélioration des marges opérationnelles. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Pet Service Holding NV published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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