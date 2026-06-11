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Pessimiste sur le luxe, Berenberg abaisse ses cibles sur LVMH, Hermès et Kering
information fournie par AOF 11/06/2026 à 11:41

(Zonebourse.com) - Berenberg a annoncé jeudi avoir nettement revu à la baisse ses objectifs de cours sur les grands fabricants de produits de luxe européens, à commencer par les français LVMH, Hermès et Kering, dont les valorisations sont jugées "à risque".

La banque allemande indique avoir ramené sa cible sur LVMH, le géant du secteur, de 560 à 420 euros tout en maintenant sa recommandation à conserver sur le titre.

Berenberg réduit par ailleurs son objectif sur Hermès de 2 600 à 1 850 euros, mais continue d'acheter le titre. Sa cible sur Kering, toujours conseillé à la vente, passe de 190 à 175 euros.

Fin de l'âge d'or pour le secteur

Dans son étude, l'établissement basé à Hambourg justifie la réduction de ses prévisions par son pessimisme sur les perspectives du secteur, pour lequel il anticipe une révision à la baisse des estimations établies par le marché.

"La capacité du secteur du luxe à renouer avec ses taux de croissance historiques de 6% à 7% par an se trouve aujourd'hui compromise par des vents contraires structurels et durables", prévient l'institution.

Dans une optique de moyen terme, Berenberg explique plutôt tabler sur un taux de croissance annuelle de l'ordre de 3% à 4%, loin des 6% à 7% actuellement envisagés par le consensus, non seulement en raison de la baisse de la demande des consommateurs chinois, mais aussi de la moindre appétence manifestée par les clients "aspirationnels" issus de la classe moyenne et par les jeunes appartenant à la Génération Z.

Un risque de contraction des multiples

D'après ses analystes, cette dynamique défavorable fait peser un risque au niveau des marges bénéficiaires, et donc sur les multiples de valorisation.

"En partant du principe que la relation historique entre valorisation boursière et marges reste valable, un retour aux faibles marges qui prévalaient avant 2017 fait peser le risque d'une contraction des multiples de capitalisation aux niveaux de l'époque", prévient la banque germanique.

Outre LVMH, Hermès et Kering, Berenberg abaisse également de 120 à 95 euros son objectif de cours sur l'italien Brunello Cucinelli (achat). Ses cibles sur Richemont (conserver) et Swatch (vendre) sont en revanche réhaussées, de respectivement 150 à 155 francs suisses et de 115 à 130 francs.

En Bourse, les titres LVMH ( 1,4%), Hermès ( 0,7%) et Kering ( 1%) étaient malgré tout orientés à la hausse, soutenus par des rachats à bon compte après leurs piètres performances depuis le début de l'année, alors que les valeurs technologiques sont délaissées depuis plusieurs séances par les investisseurs.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 11:41:00.

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