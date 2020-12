Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perspectives 2021 : Le risque social, enjeu majeur pour les marchés, selon Amplegest Reuters • 01/12/2020 à 13:49









(Crédits photo : Adobe Stock - ) PARIS, 1er décembre (Reuters) - L'année 2021 devrait être marquée par une forte croissance économique avec l'arrivée de vaccins contre le coronavirus mais le risque social, très présent aux Etats-Unis comme en Europe, sera à surveiller, dit-on chez Amplegest. La fin de la crise sanitaire devrait entraîner une reprise de la consommation et de l'investissement des entreprises avec en toile de fond des politiques monétaires et budgétaires toujours accommodantes, lit-on dans une note de perspectives publiée mardi par la société de gestion. La reprise devrait contribuer à réduire chômage et précarité, selon Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. "Pourtant, paradoxalement, 2021 pourrait aussi être l'année des réveils sociaux difficiles", écrit-il. "Les Etats-Unis sont aujourd'hui fracturés entre la partie conservatrice et la partie progressiste du pays (...). Réduire cette fracture, source de violence, sera le premier challenge de taille de Joe Biden." L'Europe n'est pas en reste, avec la France en première ligne, poursuit-il. "En Europe, la cocotte-minute sociale menace d'exploser", lit-on dans la note. "L'exaspération des populations, le manque de confiance dans la parole politique, le rejet des élites, sont des facteurs préoccupants pour notre continent. Cela devrait inciter les gouvernements à multiplier les gestes sociaux pour atténuer la colère, au détriment des grands équilibres économiques. Il n'est même pas sûr que cela fonctionne et le risque social devra être surveillé au cours des prochains mois." Du point de vue de l'investissement, le climat devrait rester favorable aux actifs risqués avec la conjugaison de la reprise économique, de taux très bas et du rebond des bénéfices des entreprises, selon Amplegest. "Nous gardons nos allocations sur ces actifs mais nous poursuivons notre rééquilibrage graduel tant en termes géographiques que sectoriels. Les vents sont porteurs mais nous restons vigilants en cette fin d'année face aux risques politiques et sociaux qui pourraient marquer 2021", écrit Emmanuel Auboyneau. LE POINT sur les perspectives de marché 2021 des gérants er analystes (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

