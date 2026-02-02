 Aller au contenu principal
Perspective Therapeutics bondit après une offre d'actions de 175 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février -

** Les actions de la société de radio-oncologie Perspective Therapeutics CATX.A ont augmenté de 17,3 % à 4,44 $ le lundi après une offre de suivi de 175 millions de dollars

** CATX a annoncé lundi matin () le prix de 46,2 millions d'actions, y compris ~6,6 millions de bons de souscription préfinancés, à 3,79 $, en ligne avec la dernière vente de l'action le vendredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer le développement clinique des produits candidats, investir dans des installations de fabrication, entre autres, et pourrait utiliser une partie du produit pour de futures acquisitions potentielles

** Piper Sandler, UBS, Oppenheimer, Truist et LifeSci Capital sont les co-responsables de l'offre

** Les actions de CATX ont plus que doublé jeudi pour atteindre un plus haut de 14 mois à 6,16 $ avant de terminer la séance en hausse de 66 % à 4,26 $ après que Sanofi SASY.PA ait déclaré dans son rapport du quatrième trimestre qu'elle avait retiré la priorité à () SAR447873 (AlphaMedix), une SSTR (thérapie radiopharmaceutique ciblant le récepteur de la somatostatine) pour les tumeurs neuroendocrines

** BTIG a déclaré dans une note de recherche que les actions de C

ATX sont restées à la traîne après octobre 2025, principalement en raison des comparaisons de VMT-α-NET avec AlphaMedix, mais voit une opportunité pour les actions de se redresser avec un "surplomb concurrentiel clé atténué"

** BTIG a une note d'achat et un objectif de cours de 14 $ pour CATX

** Les programmes neuroendocriniens VMT-α-NET, mélanome (VMT01), et tumeur solide (PSV359) de CATX en sont au stade des essais préliminaires aux États-Unis (Cliquez ici () pour la présentation de l'entreprise CATX)

** La société basée à Seattle, Washington, a ~74,4 millions d'actions en circulation

** 12 des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 12 $, selon les données de LSEG

** L'action a chuté de 14% l'année dernière

Valeurs associées

SANOFI
80,7700 EUR Euronext Paris +1,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2026 à 16:35:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

