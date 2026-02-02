Perspective Therapeutics bondit après une offre d'actions de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février -

** Les actions de la société de radio-oncologie Perspective Therapeutics CATX.A ont augmenté de 17,3 % à 4,44 $ le lundi après une offre de suivi de 175 millions de dollars

** CATX a annoncé lundi matin () le prix de 46,2 millions d'actions, y compris ~6,6 millions de bons de souscription préfinancés, à 3,79 $, en ligne avec la dernière vente de l'action le vendredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer le développement clinique des produits candidats, investir dans des installations de fabrication, entre autres, et pourrait utiliser une partie du produit pour de futures acquisitions potentielles

** Piper Sandler, UBS, Oppenheimer, Truist et LifeSci Capital sont les co-responsables de l'offre

** Les actions de CATX ont plus que doublé jeudi pour atteindre un plus haut de 14 mois à 6,16 $ avant de terminer la séance en hausse de 66 % à 4,26 $ après que Sanofi SASY.PA ait déclaré dans son rapport du quatrième trimestre qu'elle avait retiré la priorité à () SAR447873 (AlphaMedix), une SSTR (thérapie radiopharmaceutique ciblant le récepteur de la somatostatine) pour les tumeurs neuroendocrines

** BTIG a déclaré dans une note de recherche que les actions de C

ATX sont restées à la traîne après octobre 2025, principalement en raison des comparaisons de VMT-α-NET avec AlphaMedix, mais voit une opportunité pour les actions de se redresser avec un "surplomb concurrentiel clé atténué"

** BTIG a une note d'achat et un objectif de cours de 14 $ pour CATX

** Les programmes neuroendocriniens VMT-α-NET, mélanome (VMT01), et tumeur solide (PSV359) de CATX en sont au stade des essais préliminaires aux États-Unis (Cliquez ici () pour la présentation de l'entreprise CATX)

** La société basée à Seattle, Washington, a ~74,4 millions d'actions en circulation

** 12 des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 12 $, selon les données de LSEG

** L'action a chuté de 14% l'année dernière