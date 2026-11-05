PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Des cosmétiques aux médicaments en passant par les ordinateurs, Walmsley doit faire face à un nouveau défi en tant qu'outsider chez HP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Siddhi Mahatole et Bhanvi Satija

Emma Walmsley a déclaré qu’elle souhaitait que son entourage remette en question sa façon de penser, même si cela implique de la contredire devant ses collègues. Selon elle, ce style de management permet d’éviter que les directeurs généraux n’entendent que ce qu’ils veulent entendre.

Elle aura l’occasion de mettre sa philosophie à l’épreuve dans un nouveau secteur après que HP Inc HPQ.N a nommé l’ancienne directrice générale de GSK GSK.L au poste de directrice générale, pariant que son expérience dans la restructuration d’une grande entreprise internationale pourra aider le fabricant d’ordinateurs à surmonter le ralentissement du secteur, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts des composants.

“J’encourage expressément les opinions contraires”, a-t-elle déclaré à Semafor dans une interview publiée en avril. “Je donne l’impression d’avoir des convictions et des opinions bien arrêtées, ce qui est le cas, mais je n’ai aucun mal à les revoir si les faits changent.”

Âgée de 57 ans, Mme Walmsley a dirigé GSK de 2017 à décembre 2025, supervisant la scission de sa branche de santé grand public, désormais baptisée Haleon.

“Le conseil d’administration de HP s’est assuré les services d’une excellente dirigeante et leader, très expérimentée dans la mise en œuvre de transformations majeures”, a déclaré Sean Conroy, analyste chez Shore Capital, qui a souligné que Mme Walmsley avait toujours pris des décisions favorables aux actionnaires.

Le mandat de Mme Walmsley chez GSK n’a pas été sans défis, les investisseurs remettant régulièrement en question la solidité du portefeuille de médicaments en phase avancée de développement de l’entreprise. Son départ surprise du laboratoire pharmaceutique a été annoncé en septembre 2025, lorsque Luke Miels, alors directeur commercial, a été nommé pour lui succéder.

À l’époque, Mme Walmsley avait défendu son héritage.

“En tant que directrice générale, on espère laisser l’entreprise que l’on aime plus forte qu’on ne l’a trouvée, et préparer une transition en douceur. Je suis fière d’avoir réussi ces deux objectifs”, a-t-elle écrit sur LinkedIn, avant de déclarer plus tard à Semafor que GSK était “complètement différente” de ce qu’elle était lors de sa nomination, neuf ans plus tôt.

Mme Walmsley avait déjà effectué un grand saut de secteur. Avant de rejoindre GSK en 2010, elle a passé 17 ans chez le géant français des cosmétiques L’Oréal OREP.PA , où elle a occupé des postes de direction et de marketing à Londres, Paris, New York et Shanghai, avant de diriger l’activité produits grand public de l’entreprise en Chine.

L'IA EN PÉRIPHÉRIE

HP marque un nouveau tournant radical, même si Mme Walmsley n’est pas tout à fait une novice en matière de technologie.

Elle siège au conseil d’administration de Microsoft MSFT.O depuis 2019, ce qui lui a permis d’observer de près cette entreprise à la pointe de l’IA et du cloud computing, dont le système d’exploitation Windows est au cœur de l’activité PC de HP.

Mme Walmsley a également misé sur l’IA chez GSK, notamment pour la découverte de médicaments.

Cette expérience pourrait s’avérer pertinente alors que HP mise sur les PC et autres appareils personnels dotés d’IA.

“Le pari de HP sur l’IA en périphérie repose sur Windows, et elle connaît cette stratégie de l’intérieur”, a déclaré Patrick Moorhead, directeur général du cabinet d’analyse Moor Insights & Strategy.

Mais la flambée des prix des puces mémoire pose un défi plus immédiat, augmentant les coûts pour les fabricants d’ordinateurs et menaçant de faire grimper les prix.

“Son premier problème ne sera pas l’IA. Ce seront les coûts de la mémoire”, a déclaré M. Moorhead.