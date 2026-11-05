Lecornu convoque une conférence sociale après une journée de "colère sociale"

Manifestation de salariés, fonctionnaires, étudiants, lycéens ou encore agriculteurs à Paris derrière l'effigie géante de Marianne, le 5 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Face aux centaines de milliers de Français dans les rues jeudi pour réclamer une hausse de leur pouvoir d'achat, Sébastien Lecornu a annoncé une conférence sociale lundi avec les syndicats et le patronat.

Mais la colère sociale ne devrait pas retomber d'ici là, avec des organisations de jeunesse et des gilets jaunes qui promettent de nouvelles actions samedi, pour l'"Acte IV" de leur mouvement lancé le 17 octobre.

"Pour que le gouvernement cède, nous ne lâcherons rien, rendez-vous le 7 novembre", a ainsi appelé l'organisation étudiante Unef, après la journée de mobilisation de jeudi qui a réuni, à l'appel de la totalité des syndicats, 1,6 million de personnes selon la CGT et 575.000 personnes dans 193 cortèges selon le chiffrage définitif des autorités (dont 65.000 à Paris).

"Les gens vont mal. Moi je reçois des personnes qui sont contentes parce que leurs enfants ont au moins un repas complet grâce à la cantine, mais ça je ne peux pas l'entendre", déplore Tania, assistante sociale de 29 ans qui a manifesté à Bayonne.

A Paris, Dionisio, 23 ans, voulait lui manifester pour soutenir les lycéens. "Il y a un manque de moyens cruels et (ils) sont parmi les premiers sacrifiés", affirme-t-il.

Loin des images d'émeutes et de pillages en marge des rassemblements du 17 octobre, de nombreux défilés se sont déroulés jeudi sans heurts, rassemblant dans une ambiance musicale et bon enfant salariés du privé, fonctionnaires, retraités et jeunes, entre autres.

Les cortèges se sont "globalement bien déroulés", selon le ministère de l'Intérieur qui a toutefois fait état de tensions dans plusieurs villes ainsi que de "448 interpellations" et "53 membres des forces de l'ordre blessés".

"Fins de mois"

Confronté à un automne social très chaud, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé dans l'après-midi la tenue lundi d'une "conférence sociale" sur les salaires et le pouvoir d'achat.

Il a dans l'intervalle demandé au ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, de finaliser les concertations sur ces sujets.

"La question qui est posée aujourd'hui, c'est pas +est-ce qu'on va gagner+" mais "+combien va-t-on gagner ?+", estime la responsable de la CGT Sophie Binet, considérant la journée comme un "succès".

Son homologue de la CFDT Marylise Léon demande elle un coup de pouce du Smic de 100 euros et "des réponses concrètes" pour les "fins de mois" des Français.

Le gouvernement s'est montré ouvert ces derniers jours à un coup de pouce du Smic.

Dans le cortège parisien, étaient notamment présents les candidats à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier et Raphaël Glucksmann. Ce dernier a finalement quitté la manifestation "après plus d'une heure sur place", après le signalement par la préfecture de "black blocs" place de la République.

Bien décidé à éviter de nouvelles émeutes comme celles du 17 octobre, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait mobilisé 70.000 policiers et gendarmes.

A Paris, en début de soirée, des détonations et des jets de projectiles vers les forces de l'ordre ont ainsi été entendus. Beaucoup de manifestants avaient toutefois déjà quitté les lieux.

Des violences ont éclaté à Lyon en tête de cortège. Un photographe de l'AFP, qui portait son brassard de presse, a reçu cinq coups de matraque.

A Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a annoncé qu'il allait saisir la justice après qu'un "mannequin géant" à l'effigie d'un CRS a été brûlé en public.

Perturbations

La journée de jeudi a été marquée par l'implication des lycéens et étudiants, qui ont repris blocages et manifestations depuis lundi, au retour des vacances.

Près d'un millier de lycées ont été bloqués ou fermés administrativement jeudi, selon le Snes-FSU, principal syndicat du second degré, quand Matignon n'en a décompté que 81 sur les 3.700 du pays.

Des manifestants tentent de se protéger face à la police pendant une manifestation à Rennes, le 5 novembre 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Dans l'enseignement supérieur, un tiers des établissements ont été "perturbés", selon le gouvernement. L'Union étudiante a recensé, elle, "90%" des quelque 70 universités de France "mobilisées", c'est-à-dire bloquées ou fermées.

L'appel des organisations syndicales à cesser le travail était diversement suivi : près de 16% des enseignants étaient en grève, selon le ministère. Le Snes-FSU a recensé 52% des personnels en grève dans les collèges et lycées.

Les transports ont été globalement peu perturbés avec toutefois "plus d’un cheminot sur trois en grève à la SNCF", a indiqué à l'AFP Romain Pitelet, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots.

Côté médias, plusieurs antennes de Radiofrance ont fait grève, tout comme des journalistes de BFMTV, décidés à défendre la sécurité des reporters et "la crédibilité" de la chaîne, en pleine tourmente après avoir été accusée de relayer des propos racistes". La chaîne info a quand même diffusé des images des manifestations, en s'appuyant sur des pigistes.