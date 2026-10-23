PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Akash, l'héritier d'Ambani, entre sous les feux de la rampe alors que la société indienne Jio entre en bourse

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(Mise à jour de l'article du 22 octobre, publiée le 23 octobre: modification de l'âge d'Ambani au paragraphe 2 pour indiquer qu'il fêtera ses 35 ans vendredi)

* Akash Ambani est le visage de l'introduction en bourse de Jio, tandis que son père Mukesh reste en retrait

* Ce dirigeant est considéré comme l'interlocuteur privilégié de Jio auprès d'investisseurs tels que Meta

* Selon certaines sources, il serait impliqué dans la stratégie et les décisions importantes

* À 35 ans, il affirme que Jio n’est pas seulement une entreprise de télécommunications

par Vibhuti Sharma

Au sein de la famille la plus riche d’Asie, qui contrôle l’empire Reliance – présent aussi bien dans le secteur pétrolier que dans la grande distribution –, Akash, le fils aîné de Mukesh Ambani, s’apprête à occuper le devant de la scène alors que la branche télécoms et numérique du groupe s’apprête à faire son entrée en bourse.

Akash Ambani, qui a fêté ses 35 ans vendredi, est le directeur général de Jio Platforms, dont l’introduction en bourse de 3,2 milliards de dollars a été entièrement souscrite en moins de deux heures après l’ouverture des enchères publiques, un exploit rare pour une offre indienne de cette envergure.

Bien que le père Ambani préside toujours la société holding Jio Platforms, Akash a été nommé président de sa division de télécommunications, véritable mine d’or, en 2022, une décision largement considérée comme s’inscrivant dans le cadre du plan de succession du milliardaire.

Signe de son influence grandissante, Akash a mené la présentation lors de l’événement consacré à l’introduction en bourse de Jio Platforms la semaine dernière, où il a évoqué les 533 millions de clients de l’entreprise et ses marges bénéficiaires. Alors que sa sœur jumelle partageait la scène avec lui, leur père n’était pas présent à l’événement.

"Je suis ici en tant que représentant de l’ensemble de l’entreprise", a-t-il déclaré.

Les dirigeants du secteur qui travaillent avec Akash le décrivent comme un dirigeant extrêmement accessible et très impliqué sur le plan technologique.

Si Akash intervient dans "certaines des décisions les plus importantes", il ne s’immisce pas dans les décisions opérationnelles quotidiennes. En revanche, il gère les relations avec leurs investisseurs les plus prestigieux, notamment Meta, a déclaré un dirigeant ayant travaillé en étroite collaboration sur l’introduction en bourse et avec Akash.

"C’est lui qui passe les appels à Mark Zuckerberg", a ajouté ce dirigeant.

Meta figure parmi les principaux actionnaires de Jio, avec une participation de près de 10%. En 2020, l’entreprise s’est jointe à Google et à d’autres investisseurs internationaux pour injecter 1 520 milliards de roupies dans la société, ce qui représentait à l’époque une valeur de 20,5 milliards de dollars.

Toutefois, Akash et son père – tous deux des noctambules – gèrent séparément les relations avec les investisseurs, a précisé ce dirigeant du secteur. Mukesh entretient des liens plus étroits avec de nombreux fonds souverains, tandis que son fils joue le rôle de représentant de Reliance dans la Silicon Valley.

Reliance et Meta n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.

LA CRÉATION DE LA MARQUE RELIANCE

Akash est titulaire d’une licence en économie de l’université Brown aux États-Unis et, en tant que passionné de sport, joue un rôle clé dans la gestion d’une franchise de cricket de l’Indian Premier League. Marié en 2019, il a deux enfants.

Jeudi, la partie de l’introduction en bourse réservée aux particuliers était entièrement souscrite , le contingent réservé aux salariés avait attiré des offres représentant près du double des actions proposées et le contingent réservé aux actionnaires existants de Reliance était souscrit à 2,58 fois, selon les données boursières.

Cet engouement des petits investisseurs rappelle la manière dont le grand-père d’Akash, Dhirubhai Ambani, décédé en 2002, avait bâti l’image de marque de Reliance auprès des actionnaires, en organisant dans les années 1980 des rassemblements à grande échelle sur les places publiques de Mumbai, qui avaient fait de Reliance une entreprise contribuant à créer de la richesse à long terme.

Les actions du conglomérat cotées à Mumbai — dont la capitalisation boursière s’élève actuellement à 172 milliards de dollars — ont été multipliées par 330 depuis 1990.

Alors qu'Akash prenait la parole lors de l'événement la semaine dernière, un portrait orné de guirlandes représentant un Dhirubhai souriant était posé sur un chevalet, tandis que l'écran diffusait des photos en noir et blanc d'anciennes assemblées d'actionnaires.

SIMPLEMENT UN OPÉRATEUR TÉLÉCOMS?

L’activité de télécommunications de Jio a été lancée en 2016 et a bouleversé le marché en proposant des appels vocaux et des données gratuits. Aujourd’hui, si l’on considère uniquement les clients d’un seul pays, les plus de 500 millions d’utilisateurs de Jio ne sont surpassés que par China Mobile 600941.SS .

Jio Platforms affirme qu’Akash dirige sa "feuille de route stratégique à long terme visant à transformer la connectivité et les services numériques en Inde", de la 4G à la 5G, puis désormais à l’IA. L’entreprise propose des applications, des services numériques et des appareils domestiques, mais les télécommunications représentent toujours près de 90 % de son chiffre d’affaires de 15,45 milliards de dollars et environ 94 % de ses bénéfices.

Akash et Jio semblent déterminés à dissiper l’idée selon laquelle Jio ne serait qu’une simple entreprise de télécommunications.

La première ligne de la présentation de l’entreprise dans son prospectus indique: "Nous sommes une plateforme technologique." Interrogé sur la rivalité avec Bharti Airtel et Vodafone Idea, Akash a récemment déclaré au journal Business Standard que "Jio n’est pas seulement un opérateur de télécommunications", mais une entreprise de services numériques fondée sur la connectivité.

Lors de l’événement de la semaine dernière, il a vanté les mérites de projets visant à proposer aux utilisateurs de Jio des résumés d’appels et des transcriptions alimentés par l’IA dans 12 langues indiennes, affirmant: "Nous sommes les seuls sur le marché à pouvoir faire cela."

"Ce qui nous distingue, c’est une compréhension innée de nos clients Jio", a-t-il ajouté.