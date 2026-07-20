Personalis recule après l'annonce d'un accord de rachat de 1,5 milliard de dollars conclu par Tempus AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action de la société de diagnostic du cancer Personalis PSNL.O recule de 5,9% à 14,49 dollars en pré-ouverture

** Tempus AI TEM.O va acquérir Personalis dans le cadre d'une opération évaluée à 1,5 milliard de dollars

** Les actionnaires de Personalis recevront 16,25 dollars par action, soit une prime de 5,6% par rapport au dernier cours de clôture de 15,39 dollars

** Tempus aura ainsi accès au test de dépistage du cancer “NeXT Personal” de Personalis, qui permet de détecter de minuscules quantités d’ADN tumoral afin de suivre la réponse au traitement et d’identifier précocement une récidive du cancer

** La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027

** L'action Tempus AI recule de 4,4% à 50,18 dollars avant l'ouverture de la bourse

** Depuis la dernière clôture, PSNL affiche une hausse de 93,3% et TEM une baisse de 11% depuis le début de l'année