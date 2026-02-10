Personalis progresse alors que Medicare étend la couverture des tests de dépistage du cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société américaine de diagnostic du cancer Personalis PSNL.O augmentent de 2,3 % à 8,01 $ avant la mise sur le marché ** La société annonce que Medicare couvrira désormais son test NeXT Personal pour le suivi du cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce, la forme la plus courante de la maladie

** Le test suit de minuscules morceaux d'ADN tumoral circulant (ctDNA) dans le sang qui peuvent indiquer la présence d'un cancer; il analyse des centaines de mutations spécifiques à la tumeur pour guider les décisions de soins en cours

** Cette décision fait suite à l'approbation par Medicare du même test pour les patientes atteintes d'un cancer du sein, selon la société.

** Medicare est le programme d'assurance maladie du gouvernement américain pour les personnes âgées de 65 ans et plus

** Les actions ont augmenté d'environ 38 % en 2025