 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Personalis progresse alors que Medicare étend la couverture des tests de dépistage du cancer du poumon
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société américaine de diagnostic du cancer Personalis PSNL.O augmentent de 2,3 % à 8,01 $ avant la mise sur le marché ** La société annonce que Medicare couvrira désormais son test NeXT Personal pour le suivi du cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce, la forme la plus courante de la maladie

** Le test suit de minuscules morceaux d'ADN tumoral circulant (ctDNA) dans le sang qui peuvent indiquer la présence d'un cancer; il analyse des centaines de mutations spécifiques à la tumeur pour guider les décisions de soins en cours

** Cette décision fait suite à l'approbation par Medicare du même test pour les patientes atteintes d'un cancer du sein, selon la société.

** Medicare est le programme d'assurance maladie du gouvernement américain pour les personnes âgées de 65 ans et plus

** Les actions ont augmenté d'environ 38 % en 2025

Valeurs associées

PERSONALIS
7,8300 USD NASDAQ -2,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank