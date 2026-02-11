Commerzbank estime que son bénéfice net pour 2026 dépassera son objectif initial

Logo de Commerzbank

Commerzbank, qui ‌se défend contre une éventuelle offre de sa ​rivale italienne UniCredit, a déclaré mercredi que son bénéfice net en 2026 dépasserait probablement son objectif initial ​de 3,2 milliards d'euros.

La banque allemande a attribué cette hausse ​à des perspectives plus favorables ⁠pour le revenu net d'intérêts, qui passerait de ‌8,4 milliards d'euros à environ 8,5 milliards d'euros sur l'année.

Cette annonce fait suite ​à la publication ‌d'une partie des résultats mardi de Commerzbank, ⁠qui a affiché un bénéfice en baisse en raison de coûts de restructuration. La banque a ⁠également annoncé ‌mardi un rachat d'action de 540 millions ⁠d'euros.

La banque italienne UniCredit a acquis en 2025 ‌une participation de 26% au capital ⁠du prêteur allemand alors qu'elle fait pression ⁠pour un rapprochement ‌entre les deux groupe, malgré la résistance de ​la direction, des employés ‌et du gouvernement allemand.

Les dirigeants de Commerzbank tentent de convaincre les actionnaires ​du bien-fondé de leur stratégie d'indépendance en affichant des résultats solides.

"Nous sommes convaincus que ⁠nous pouvons réaliser un potentiel supplémentaire significatif dans les années à venir", a déclaré sa directrice générale, Bettina Orlopp, dans un communiqué.

(Rédigé par Tom Sims et Patricia Weiss; version française Etienne Breban, édité ​par Kate Entringer)