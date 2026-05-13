Personalis en hausse grâce à l'extension de la couverture Medicare pour un test du cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions de la société de diagnostic du cancer Personalis PSNL.O ont progressé de 6,8 % pour atteindre 6,45 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que la prise en charge par Medicare de son test de diagnostic du cancer NeXT Personal a été étendue afin de suivre les patients atteints de tumeurs solides à un stade avancé et recevant une immunothérapie

** Ce test détecte les traces infimes de cancer encore présentes dans l'organisme, aidant ainsi les médecins à évaluer l'efficacité de l'immunothérapie - PSNL

** PSNL indique que cette décision s'appuie sur une étude démontrant que le test permet de suivre la réponse à l'immunothérapie et de prévoir les résultats plus tôt que les examens d'imagerie standard ** Cette extension fait suite à une précédente couverture Medicare , qui concernait le test de surveillance de la récidive du cancer du poumon

** Medicare est le programme d'assurance maladie du gouvernement américain destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus

** À la clôture d'hier, PSNL affichait une baisse de 24,1 % depuis le début de l'année