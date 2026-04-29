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Pershing Square USA, le fonds de Bill Ackman, chute lors de son entrée en Bourse après une introduction en Bourse de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

29 avril - ** Les actions du fonds fermé Pershing Square USA

PSUS.N chutent de jusqu'à 19 % lors de leur entrée en Bourse à la NYSE après une introduction en Bourse très attendue

** Les actions PSUS s'ouvrent à 42 $ contre un prix d'offre de 50 $, et ont été négociées jusqu'à 40,33 $ en début de séance ** Le nouveau fonds de l'activiste milliardaire Bill Ackman a vendu 100 millions d'actions pour lever 5 milliards de dollars , après avoir initialement ciblé une levée de fonds comprise entre 5 et 10 milliards de dollars

** PSUS devrait calquer le modèle du fonds spéculatif existant d'Ackman et investira dans 12 à 15 sociétés nord-américaines à grande capitalisation cotées en Bourse

** Les fonds fermés ont tendance à se négocier avec une décote par rapport à leurs actifs sous-jacents

** Les investisseurs de PSUS ont reçu une action de la société de gestion d'Ackman, Pershing Square Inc PS.N , qui a également été cotée en Bourse aujourd'hui, pour chaque tranche de cinq actions PSUS achetées lors de l'introduction en Bourse

** Les actions PS s'échangent actuellement à 23,59 dollars après une ouverture à 24 dollars

** Citigroup, UBS Securities, BofA, Jefferies et Wells Fargo sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de livre de cette introduction en Bourse combinée

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PERSH SQUA HLD
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