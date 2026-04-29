 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pershing Square USA, la société d'Ackman, devrait enregistrer une baisse lors de son entrée en bourse après une introduction en bourse de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Le fonds fermé Pershing Square USA PSUS.N devrait reculer lors de ses débuts à la Bourse de New York mercredi, après une introduction en bourse très attendue

** Les actions PSUS devraient s'ouvrir entre 42,50 et 47,50 dollars, contre un prix d'offre de 50 dollars ** Le nouveau fonds du milliardaire Bill Ackman a vendu 100 millions d'actions pour lever 5 milliards de dollars , après avoir initialement visé une levée de fonds comprise entre 5 et 10 milliards de dollars

** PSUS devrait s'inspirer du fonds spéculatif existant d'Ackman et investira dans 12 à 15 sociétés à grande capitalisation cotées en Amérique du Nord

** Les fonds fermés ont tendance à se négocier avec une décote par rapport aux actifs qu'ils détiennent

** Les investisseurs de PSUS ont reçu une action de Pershing Square Inc PS.N , qui sera également cotée en bourse aujourd'hui, pour chaque tranche de cinq actions PSUS achetées lors de l'introduction en bourse

** Citigroup, UBS Securities, BofA, Jefferies et Wells Fargo sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de livre de cette introduction en bourse combinée

Valeurs associées

PERSH SQUA HLD
4 150,000 GBX LSE -0,14%
PERSH SQUA HLD
56,950 USD LSE +1,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank