Pershing Square USA, la société d'Ackman, devrait enregistrer une baisse lors de son entrée en bourse après une introduction en bourse de 5 milliards de dollars

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29 avril - ** Le fonds fermé Pershing Square USA PSUS.N devrait reculer lors de ses débuts à la Bourse de New York mercredi, après une introduction en bourse très attendue

** Les actions PSUS devraient s'ouvrir entre 42,50 et 47,50 dollars, contre un prix d'offre de 50 dollars ** Le nouveau fonds du milliardaire Bill Ackman a vendu 100 millions d'actions pour lever 5 milliards de dollars , après avoir initialement visé une levée de fonds comprise entre 5 et 10 milliards de dollars

** PSUS devrait s'inspirer du fonds spéculatif existant d'Ackman et investira dans 12 à 15 sociétés à grande capitalisation cotées en Amérique du Nord

** Les fonds fermés ont tendance à se négocier avec une décote par rapport aux actifs qu'ils détiennent

** Les investisseurs de PSUS ont reçu une action de Pershing Square Inc PS.N , qui sera également cotée en bourse aujourd'hui, pour chaque tranche de cinq actions PSUS achetées lors de l'introduction en bourse

** Citigroup, UBS Securities, BofA, Jefferies et Wells Fargo sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de livre de cette introduction en bourse combinée