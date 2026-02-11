Pershing Square, le fonds spéculatif d'Ackman, mise sur Meta et se retire de Hilton

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur milliardaire Bill Ackman a déclaré mercredi à ses clients que son fonds spéculatif avait acheté des actions de Meta Platforms META.O à la fin de l'année dernière, en pariant sur le fait que le géant de la technologie bénéficierait de l'intelligence artificielle.

Ackman et son équipe d'investissement, qui ont réalisé un rendement de 21 % l'année dernière, ont également déclaré que le fonds spéculatif, Pershing Square Capital Management, a vendu son investissement dans Hilton Worldwide Holdings.

Pershing Square a consacré environ 10 % de son capital, soit environ 2 milliards de dollars, à l'investissement dans Meta, a déclaré Ryan Israel, directeur des investissements, lors d'une conférence téléphonique avec des clients.

"Nous pensons que le prix actuel de l'action Meta sous-évalue le potentiel d'augmentation à long terme de l'entreprise grâce à l'IA et représente une évaluation très décotée pour l'une des plus grandes entreprises du monde", a écrit l'équipe dans une présentation consultée par Reuters.

Alors que le cours de l'action Meta a baissé de 7,4 % au cours des 12 derniers mois, Pershing Square a obtenu de bons résultats. Depuis le début du pari sur Meta en novembre, le prix de l'action a augmenté de 11 % en 2025 et de 3 % en 2026 jusqu'au 9 février, selon la présentation.

Les investisseurs se sont inquiétés des dépenses de Meta en matière d'IA, ce qui a pesé sur le cours de l'action, a reconnu le fonds spéculatif. Mais Ackman et son équipe pensent que l'IA contribuera aux recommandations de contenu et aux publicités personnalisées de Meta et qu'elle pourrait débloquer de nouveaux engagements par le biais d'assistants numériques IA ou de wearables.

Ackman, qui a tendance à ne faire qu'une douzaine de paris à la fois et qui s'est imposé comme l'un des investisseurs les plus surveillés de Wall Street au cours de la dernière décennie, a signalé son intérêt pour les grandes technologies il y a plusieurs mois. L'année dernière, il a réalisé un nouvel investissement dans Amazon AMZN.O et la société a déjà investi dans Alphabet GOOGL.O .