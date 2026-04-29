Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, lève 5 milliards de dollars pour un nouveau fonds américain

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Pershing Square, la société de Bill Ackman, a levé 5 milliards de dollars pour son nouveau fonds fermé, qui s'inscrit dans le cadre d'une introduction en bourse combinée aux États-Unis de la société de gestion d'actifs alternatifs, a annoncé mardi la société.

Cette introduction en bourse marque la concrétisation du rêve de longue date d'Ackman: disposer d'un fonds phare coté à New York. Ce nouveau véhicule est le premier fonds de Pershing Square sans commissions de performance destiné à la fois aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs particuliers américains.

Ackman avait précédemment tenté de mettre en bourse le nouveau fonds, Pershing Square USA (PSUS), en 2024, mais avait annulé l'introduction en bourse quelques jours avant son entrée à New York, la demande s'étant avérée inférieure aux prévisions initiales.

Pershing Square USA et Pershing Square commenceront à être cotés à la Bourse de New York sous les symboles “PSUS” et “PS”, respectivement, mercredi.

Les family offices, les fonds de pension, les compagnies d’assurance et les investisseurs fortunés s’étaient bousculés pour profiter des talents d’investisseur d’Ackman, quelque 22 ans après qu’il eut fondé son fonds spéculatif Pershing Square Capital Management à New York.

Reuters avait rapporté lundi que l'introduction en bourse avait été sursouscrite , avec plus de 85% des ordres provenant d'investisseurs institutionnels.

L'introduction en bourse de Pershing intervient alors que SpaceX, la société d'Elon Musk, se prépare à ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire, le fabricant de fusées devant lancer ses tournées de présentation début juin.

Le nouveau fonds devrait calquer le modèle du fonds spéculatif existant d'Ackman et investira dans 12 à 15 sociétés nord-américaines à grande capitalisation cotées en bourse.

Ackman a consolidé sa réputation d'investisseur parmi les plus avisés de Wall Street en lançant des campagnes visant à inciter des entreprises de premier plan, allant de Canadian Pacific Railway à Chipotle Mexican Grill, à adopter des changements.

Le marché des introductions en bourse de fonds fermés a été largement morose ces dernières années. Ces véhicules ont perdu de leur popularité car ils se négocient souvent avec une décote par rapport aux titres qu’ils détiennent.

Ackman a rendu l'offre plus attractive cette fois-ci en proposant des actions gratuites dans sa société de gestion. Les investisseurs se sont vu offrir une action de Pershing Square pour cinq actions PSUS achetées lors de l'introduction en bourse.

Une introduction en bourse réussie de PSUS pourrait également ouvrir la voie à d'autres véhicules d'investissement à capital fixe de Pershing Square à l'avenir, a déclaré Ackman .

Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies et Wells Fargo Securities ont été les coordinateurs mondiaux et teneurs de livre de cette introduction en bourse combinée.