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Pershing Square, le fonds d'Ackman, recule après la révision à la baisse de l'action par BofA
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 17:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Le titre de Pershing Square PS.N , dirigé par Bill Ackman, recule de 12% à 47,78 dollars

** BofA Global Research abaisse la note de PS de “neutre” à “sous-performance”; réduit son objectif de cours de 54 $ à 38 $, soit une baisse de 30% par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage estime que la sous-performance des fonds phares de PS retarde les nouvelles levées de fonds; elle s'attend à ce que le gestionnaire d'actifs reporte le lancement de son véhicule d'investissement axé sur le capital-risque en raison de conditions de marché plus difficiles

** “Nous pensons que PS pourrait également repousser le calendrier de ses quatre autres initiatives (Asymmetric, Opportunistic, Crossover, Absolute Return) qu’elle prévoit de lancer au cours des cinq prochaines années” — BofA Global Research

** Parmi les 10 sociétés de courtage, une recommande d’“acheter” le titre, six de “conserver” et trois de “vendre” ou moins; objectif de cours médian: 41 $ – données compilées par LSEG

** L'action PS a progressé de 33,5% au cours des trois derniers mois

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