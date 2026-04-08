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Pershing Square fait une offre valorisant Universal Music jusqu'à 55 milliards d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 08/04/2026 à 09:23

La société d'investissement américaine Pershing Square, détenue par l'investisseur activiste Bill Ackman, a dévoilé mardi une offre destinée aux actionnaires d'Universal Music Group (UMG), valorisant le géant de l'industrie musicale jusqu'à 55 milliards d'euros.

( AFP / VALERIE MACON )

( AFP / VALERIE MACON )

Selon un communiqué, Pershing propose de fusionner UMG avec Pershing Square SPARC, holding ad hoc qui doit être cotée à la Bourse de New York, en faisant le pari que les actionnaires actuels opteront pour échanger leurs titres contre une combinaison de numéraire et d'actions de la nouvelle entité, plutôt qu'en échange de liquide uniquement.

Dans le premier cas, les actionnaires actuels recevront l'équivalent de 30,40 euros pour chaque action (prime de 78%), ce qui valorise la maison de disque au catalogue de stars, dont Taylor Swift, The Weeknd et Lady Gaga, à environ 55 milliards, selon des calculs de l'AFP.

Dans le second cas, ils recevront uniquement 22 euros par action (prime de 29%).

Mais, d'après les calculs de l'AFP, dans aucun des cas Pershing ne détiendrait la majorité des titres.

L'offre non engageante a été présentée au conseil d'administration d'Universal, précise le communiqué, indiquant que la finalisation pourrait intervenir d'ici la fin de l'année.

"Depuis l'introduction en Bourse d'UMG, Sir Lucian Grainge et la direction de la société ont accompli un travail remarquable en développant et en enrichissant un catalogue d'artistes de classe mondiale, tout en générant d’excellents résultats financiers", a déclaré Bill Ackman dans le communiqué.

"Cependant, le cours de l'action UMG a stagné en raison d'une série de problèmes qui n'ont aucun rapport avec les performances de son activité musicale et, surtout, qui peuvent tous être résolus grâce à cette opération", a-t-il assuré.

Parmi les interrogations soulevées par l'investisseur: l'incertitude autour de la participation de 18% du groupe Bolloré dans la société, son premier actionnaire, mais aussi la sous-utilisation des ressources financières d'UMG.

En août 2021, le géant des médias Vivendi, également propriété de Bolloré, avait vendu 10% d'Universal Music Group à Pershing. Mais la société d'investissement n'en détient plus qu'environ 4,7%, selon des médias financiers.

A la Bourse d'Amsterdam, où Universal Music est cotée, l'entreprise a terminé la séance mardi à 19,06 euros (+11,40%).

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