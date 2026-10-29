Perrigo va céder son activité de lait infantile à MeridianMade pour un montant pouvant atteindre 175 millions de dollars

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Perrigo PRGO.N a annoncé jeudi qu'elle allait céder son activité de préparations pour nourrissons à MeridianMade, une société privée spécialisée dans la fabrication à façon, pour un montant pouvant atteindre 175 millions de dollars, alors que l'entreprise de produits de santé grand public se recentre sur les médicaments en vente libre et les produits d'autosoins.

Voici quelques détails:

* Cette transaction fait suite à une révision stratégique de l'activité de préparations pour nourrissons menée par Perrigo l'année dernière

* L'accord prévoit 40 millions de dollars en espèces à la clôture de la transaction et jusqu'à 135 millions de dollars de paiements supplémentaires liés aux performances de l'activité jusqu'en 2030

* Perrigo prévoit que la transaction sera finalisée au cours du premier semestre 2027

* Ron Belldegrun, directeur général de MeridianMade, et Mia Funt, présidente, avaient auparavant cofondé ByHeart, une marque de lait infantile qui avait procédé à un rappel de ses produits à l’échelle nationale après des signalements de botulisme infantile

* Au début du mois, Perrigo a accepté de verser 10 millions de dollars pour régler un recours collectif aux États-Unis. La plainte l’accusait d’avoir conspiré avec Gerber Products pour empêcher de nouveaux concurrents d’accéder au marché des préparations pour nourrissons de marque de distributeur, ce qui aurait permis à Perrigo d’augmenter ses prix, hausses que les détaillants auraient répercutées sur les consommateurs

* La semaine dernière, Abbott ABT.N a annoncé qu’elle se séparait de son activité de nutrition, qui comprend les laits infantiles

* La division « lait infantile » de Perrigo a fait l'objet d'un examen minutieux concernant la qualité de la fabrication et les risques de contamination