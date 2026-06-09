Perplexity prévoit une introduction en bourse en 2028, quelle que soit l'évolution de la situation chez Anthropic ou OpenAI, a déclaré son directeur général à CNBC

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La société d'IA Perplexity prévoit d'entrer en bourse en 2028, quelle que soit la façon dont le marché accueillera les introductions en bourse d'Anthropic et d'OpenAI, a rapporté lundi CNBC, citant une interview du directeur général Aravind Srinivas.

« Indépendamment de ces deux sociétés, nous avions prévu quelque chose pour 2028, et cela reste d'actualité », a déclaré M. Srinivas à CNBC lors d'une interview.