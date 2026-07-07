Perplexity annonce son intention d'utiliser le nouveau processeur de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

La start-up spécialisée dans l’IA Perplexity a confirmé mardi son intention d’utiliser les nouveaux processeurs de Nvidia NVDA.O , alors que le géant des puces électroniques s’efforce d’élargir son marché et de concurrencer des acteurs bien établis tels qu’Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

Nvidia a déclaré s’attendre à générer 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires grâce à son processeur « Vera », une puce informatique plus générique que ses produits spécifiques à l’IA, d’ici la fin de cet exercice fiscal. Les puces Vera s’inscrivent dans la stratégie de diversification des ventes de Nvidia, alors que des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle telles qu’OpenAI et DeepSeek fabriquent leurs propres puces d’IA.

Nvidia fait son entrée sur un marché très concurrentiel des processeurs, longtemps dominé par Intel et AMD, qui fournissent des processeurs pour toutes sortes d’appareils, des ordinateurs portables aux serveurs web. Mais bon nombre de ces puces ont été conçues avant l’essor de ce que l’on appelle les « agents » d’IA, capables d’effectuer des tâches complexes de manière autonome après avoir reçu des instructions de leurs utilisateurs humains.

Contrairement aux utilisateurs humains de processeurs, qui font des pauses entre deux tâches, les agents d’IA n’en font pas. Nate Kupp, vice-président chargé de l’informatique d’entreprise et des infrastructures chez Perplexity, a déclaré que le processeur de Nvidia exécutait les tâches de codage des agents d’IA environ 1,5 fois plus vite que les processeurs traditionnels.

“Vera nous a vraiment semblé être la solution idéale pour bon nombre de nos charges de travail principales”, a déclaré Kupp lors d’une interview.

Perplexity n’a pas souhaité dévoiler le nombre de processeurs Nvidia qu’elle prévoit d’acheter. Nvidia a précédemment indiqué qu’OpenAI, Anthropic et Oracle prévoyaient d’utiliser ses processeurs.