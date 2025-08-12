 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 763,50
+0,81%
Perplexity AI propose 34,5 milliards de dollars pour racheter Chrome de Google, selon le Wall Street Journal
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Perplexity AI a fait une offre de 34,5 milliards de dollars en espèces pour acheter Chrome à Alphabet

GOOGL.O Google, a rapporté le Wall Street Journal mardi, alors que les régulateurs américains font pression sur une affaire de concurrence historique qui pourrait obliger le géant de la recherche à vendre le navigateur.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
203,4099 USD NASDAQ +1,20%
AMAZON.COM
221,8000 USD NASDAQ +0,23%
APPLE
229,6900 USD NASDAQ +1,10%
NVIDIA
182,4000 USD NASDAQ +0,19%
SOFTBANK GROUP
86,000 EUR Tradegate +6,42%
