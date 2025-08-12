Perplexity AI propose 34,5 milliards de dollars pour racheter Chrome de Google, selon le Wall Street Journal

Perplexity AI a fait une offre de 34,5 milliards de dollars en espèces pour acheter Chrome à Alphabet

GOOGL.O Google, a rapporté le Wall Street Journal mardi, alors que les régulateurs américains font pression sur une affaire de concurrence historique qui pourrait obliger le géant de la recherche à vendre le navigateur.