Perpétuité pour un Israélien coupable du meurtre de trois Palestiniens

LOD, Israël, 14 septembre (Reuters) - Une cour de justice israélienne située dans la ville de Lod a condamné lundi un colon israélien à la prison à perpétuité pour le meurtre en 2015 d'un couple palestinien et de leur bébé lors d'un incendie volontaire dans le village de Douma en Cisjordanie. Amiram Ben-Uliel, 21 ans au moment des faits, a été reconnu coupable en mai dernier de trois chefs d'accusation de meurtre et deux chefs de tentative de meurtre, ses motivations étant racistes selon la cour. Les services de renseignement israéliens, qui avaient interrogé Amiram Ben-Uliel, ont déclaré que ce verdict était "une étape importante dans la lutte contre le terrorisme juif". Amiral Ben-Uliel a annoncé qu'il avait l'intention de faire appel de cette décision, "clamant son innocence et soutenant que ses aveux lui ont été soutirés sous la torture" selon son avocat Itzak Bam. La cour déclare cependant que les aveux comportaient des détails que seul l'auteur pouvait connaître. L'homme a été acquitté des accusations d'appartenance à un groupe terroriste. Des représentants officiels israéliens disent que les enquêtes concernant des attaques perpétrées par des militants juifs contre des palestiniens ont été entravées par la proximité des différentes cellules dans lesquelles évoluent les suspects, leur permettant d'échapper à la surveillance électronique. (version française Olivier Cherfan)

