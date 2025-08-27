Perpetual nomme une sales director pour la France et l'Europe francophone

(AOF) - Perpetual a annoncé la nomination de Marta Oudot au poste de sales director pour la France, Monaco, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse francophone. Basée à Paris, elle reportera à Frédéric Lejeune, directeur général de la plateforme internationale de gestion d'actifs multi-boutiques pour l’Europe francophone. Elle rejoint l’équipe institutionnelle et distribution en charge du développement dans la région.

Marta Oudot a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. En 2005 elle lance l'activité de East Capital AM en France qu'elle étend à Monaco, au Luxembourg et en Belgique. En 2014 elle devient responsable commerciale de Allianz Global Investors pour la France, la Belgique et le Luxembourg. En 2018, en qualité de country manager, elle lance l'activité commerciale DNB Asset Management sur le marché français et l'Europe francophone. En 2023, elle rejoint iM Global Partners en tant que sales director.