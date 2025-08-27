 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 733,63
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Perpetual nomme une sales director pour la France et l'Europe francophone
information fournie par AOF 27/08/2025 à 10:11

(AOF) - Perpetual a annoncé la nomination de Marta Oudot au poste de sales director pour la France, Monaco, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse francophone. Basée à Paris, elle reportera à Frédéric Lejeune, directeur général de la plateforme internationale de gestion d'actifs multi-boutiques pour l’Europe francophone. Elle rejoint l’équipe institutionnelle et distribution en charge du développement dans la région.

Marta Oudot a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. En 2005 elle lance l'activité de East Capital AM en France qu'elle étend à Monaco, au Luxembourg et en Belgique. En 2014 elle devient responsable commerciale de Allianz Global Investors pour la France, la Belgique et le Luxembourg. En 2018, en qualité de country manager, elle lance l'activité commerciale DNB Asset Management sur le marché français et l'Europe francophone. En 2023, elle rejoint iM Global Partners en tant que sales director.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, fait une déclaration à la presse lors de l'université d'été de la centrale syndicale à Boissy-la-Rivière, le 26 août 2025 dans l'Essonne ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Avant la rentrée, des responsables de la CFDT pessimistes et "en colère"
    information fournie par AFP 27.08.2025 10:45 

    Pessimistes pour la rentrée, des responsables de la CFDT réunis mardi à l'université d'été de la première centrale syndicale ont fait part de leur colère face à un gouvernement qui "ne les écoute pas". "Aujourd'hui, nous sommes en colère", a lancé leur cheffe de ... Lire la suite

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino: de retour sur le maillot des Verts
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 10:28 

    (Zonebourse.com) - Casino a annoncé mercredi que son logo ferait son retour sur le maillot des Verts cette saison, même si cela ne concernera que la version dite 'pré-game' des tenues du club de football, c'est-à-dire celles portées lors des échauffement d'avant-match. ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 27.08.2025 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Loïs Serre (g) et Josh Chergui, membres du groupe Trinix, le 22 août 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Porté par "Vaitimbora", tube de l'été, Trinix poursuit son voyage musical
    information fournie par AFP 27.08.2025 10:14 

    Après le tube de l'été "Vaitimbora", Trinix, le duo de DJ au milliard de streams, sort vendredi "Origin", album antidote contre le blues de la rentrée dont les mélodies se répandent par "la magie d'internet". "Aux prémices du projet, on mélangeait le côté un peu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank