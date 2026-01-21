 Aller au contenu principal
Perpetual : Alice Huérou nommé responsable du service client en Europe francophone
information fournie par AOF 21/01/2026 à 14:33

(AOF) - Perpetual, la plateforme internationale de gestion d'actifs multi-boutiques, accélère son développement en France et en Europe francophone. Le groupe annonce la nomination d’Alice Huérou au poste de responsable du service client pour la France, Monaco, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse francophone. Rattachée à Frédéric Lejeune, directeur général de Perpetual pour l’Europe francophone, et en étroite collaboration avec Marta Oudot, Alice Huérou aura pour mission de renforcer le service clients et d’appuyer le développement du groupe sur les marchés francophones clés.

Elle assurera également la coordination avec les différentes entités du groupe.

Alice Huérou (39 ans) est diplômée de l'IUT de Sceaux et titulaire d'un Master en management financier de l'ESG, réalisé entre Paris et Londres. Elle débute sa carrière en 2008 à La Banque Postale en gestion de patrimoine, avant de rejoindre HSBC Assurances en 2009 à la direction des investissements (UC). Elle poursuit chez HSBC Asset Management où elle se consacre à la mesure de performance, au reporting financier et au service clients distribution.

En 2021, elle intègre Schroders en tant que responsable service clients pour la France et Monaco.

En 2023, elle rejoint Principal Asset Management, où elle prend en charge le service clients et les événements pour la France, le BeLux et Monaco.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

