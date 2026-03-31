Perpetua Resources sollicite un prêt EXIM de 2,7 milliards de dollars pour un projet d'or et d'antimoine dans l'Idaho

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le mineur d'antimoine et d'or Perpetua Resources PPTA.O a déclaré mardi qu'il notifierait au Congrès un projet de prêt de 2,7 milliards de dollars de la part de la Banque américaine d'import-export pour aider à financer le projet aurifère Stibnite dans l'Idaho.

Le financement proposé comprend un prêt direct de 2,2 milliards de dollars pour la construction, l'exploration et les coûts d'entreprise, le reste couvrant les intérêts et les frais.

Combiné aux 714 millions de dollars de liquidités disponibles, le prêt couvrirait le coût de construction du projet aurifère Stibnite, estimé à 2,576 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de 6,5 %, à 47,62 dollars.

Jon Cherry, directeur général de Perpetua Resources, a déclaré que la décision d'aujourd'hui marque la dernière étape du processus d'approbation d'EXIM et met la société sur la voie d'une décision finale d'investissement dans le courant de l'année.

Le prêt proposé s'inscrit dans le cadre du programme Make More in America de l'Export-Import Bank, qui vise à stimuler la production nationale de minéraux stratégiques et à soutenir le développement industriel aux États-Unis.

Le projet a pris de l'importance car les États-Unis cherchent à s'approvisionner en antimoine sur leur territoire depuis que la Chine a réduit l'an dernier les exportations de ce métal, qui est utilisé dans les munitions, les panneaux solaires et d'autres produits.

Perpetua a commencé les premiers travaux de construction en octobre 2025 après avoir obtenu tous les permis fédéraux et nationaux. La société compte Agnico Eagle Mines AEM.TO et JPMorgan Chase JPM.N parmi ses investisseurs.