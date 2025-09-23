 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pernod Ricard: The Capital Group détient moins de 5% du capital
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 16:31

La société The Capital Group Companies a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 septembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Pernod Ricard et détenir 12 279 652 actions Pernod Ricard représentant autant de droits de vote, soit 4,87% du capital et 4,05% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Pernod Ricard sur le marché.

