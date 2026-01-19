Pernod Ricard : replonge au contact du récent plancher des 72,7E
19/01/2026
Avec les nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump, la tendance long terme se réactive inexorablement (le titre a vu sa capitalisation divisée par 3 depuis le zénith des 220E de fin avril 2023).
La poursuite de la glissade au sein du canal baissier long terme conduirait vers un test des 72E (plancher du 7janvier) qui correspond à une résistance testée tout au long de l'année 2011, puis ensuite, risque de glissade de -25% jusque sur 56E, un support long terme qui remonte à février 2010 et fin août 2011.
