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Pernod Ricard réorganise une partie de son réseau de distribution aux USA
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 15:19

Pernod Ricard a annoncé vendredi une série d'ajustements stratégiques de son réseau de distribution sur plusieurs marchés clés aux Etats-Unis, poursuivant ainsi la transformation de sa stratégie commerciale initiée l'an dernier.

Le numéro deux mondial des spiritueux a précisé que ces changements visent à soutenir la croissance à long terme de l'ensemble de son portefeuille de marques et à accentuer la focalisation commerciale par zone géographique.

Il ajoute que cette refonte s'inscrit dans la continuité de la stratégie de distribution annoncée par Pernod Ricard USA en 2025, dont l'objectif est d'optimiser la présence des produits du groupe sur le premier marché mondial des vins et spiritueux.

Un réalignement "Etat par Etat"

Aux termes de la réorganisation, c'est désormais Southern Glazer's Wine & Spirits qui distribuera son portefeuille dit mainline , c'est-à-dire ses marques principales, et ses boissons prêtes à boire au Texas et dans l'Oklahoma, ainsi que le portefeuille mainline en Louisiane.

Il est également prévu que Johnson Brothers prenne en charge la distribution des gammes mainline et prêt-à-boire dans les Dakota (du nord et du sud) et le Nebraska, ainsi que le portefeuille mainline dans l'Indiana.

Sous réserve de la finalisation de l'acquisition de certains marchés de Republic National Distributing Company (RNDC) par Reyes, ce dernier distribuera les gammes mainline et ready to drink dans le Maryland et le district de Columbia (Washington, D.C.).

"Ces mises à jour reflètent une approche de la distribution délibérée, marché par marché, fondée sur les capacités d'exécution et les besoins des clients", a déclaré Conor McQuaid, PDG de Pernod Ricard USA, cité dans un communiqué.

Le groupe précise que ces changements seront pleinement effectifs dans les prochains mois.

A la Bourse de Paris, l'action Pernod Ricard était virtuellement inchangée après cette annonce, les investisseurs y voyant une étape logique dans l'optimisation opérationnelle de la filiale américaine du groupe.

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