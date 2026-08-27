Pernod Ricard prévoit une faiblesse aux USA jusqu'en 2029, le titre baisse

(Répétition pour préciser l'heure indiquée lors de la mention de la cotation de l'action)

Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi tabler sur un chiffre d'affaires organique "globalement" stable sur un an en 2027, le groupe de spiritueux citant un "environnement contrasté et incertain" avec un recul anticipé en Chine et aux États-Unis dès le début de l'exercice.

Mentionnant à nouveau la "faiblesse" du marché américain, Pernod Ricard dit également viser une croissance organique du chiffre d'affaires à un niveau proche du bas de la fourchette de son objectif précédemment annoncé de +3 à +6% sur la période 2027-2029.

Lors d'une interview accordée à Reuters, le président-directeur général, Alexandre Ricard, a souligné ne pas prévoir un retour à la croissance sur le marché américain avant 2029.

"Les hypothèses qui sous-tendent ce type de perspectives reposent sur un marché américain qui ne connaîtrait pas de croissance au cours de cette période et qui serait plutôt atone", a-t-il précisé, tout en indiquant que la large présence géographique du groupe devrait contribuer à soutenir les performances dans les années à venir.

Vers 11h10 GMT, l'action reculait de 7,15% à 62,76 euros, plus forte baisse de l'indice paneuropéen Stoxx 600 .STOXX .

Selon Trevor Stirling, analyste chez Bernstein, les commentaires sur les États-Unis étaient prévisibles, Diageo

DGE.L ayant déjà annoncé au début du mois s'attendre à ce que le marché reste en baisse au cours des trois prochaines années.

La publication de Pernod ne contenait pas de "surprise majeure" qui puisse justifier la réaction en Bourse, ajoute-t-il, les performances et les prévisions étant conformes aux attentes et à celles de ses concurrents.

Les analystes de RBC soulignent que les chiffres du groupe sont "légèrement en-deçà des attentes consensuelles", notamment en ce qui concerne la croissance organique des ventes.

Sur l'exercice 2026, Pernod Ricard a affiché un chiffre d'affaires en recul organique de 3,9% sur un an, soit plus qu'anticipé par les analystes interrogés par l'entreprise qui annonçaient en moyenne une baisse de 3,7% des ventes.

Le groupe avait dit plus tôt cette année tabler sur une baisse organique de ses ventes entre 3 et 4%.

DIFFICULTÉS EN CHINE

"Dans un environnement contrasté, l'exercice 2025/26 a été marqué par la faiblesse persistante des États-Unis, amplifiée par des ajustements de stocks, ainsi que par une faible demande en Chine", indique un communiqué de l'entreprise.

"Ces tendances ont été partiellement compensées par l'amélioration de la dynamique et la croissance dans le reste du monde, malgré l'impact du conflit au Moyen-Orient au quatrième trimestre."

Le chiffre d'affaires a chuté de 14% aux États-Unis et de 19% en Chine, dans "environnement macroéconomique difficile".

Le groupe affiche un résultat opérationnel courant (ROC) annuel en baisse de 5,2% alors que les analystes attendaient en moyenne -5,9%.

Il propose un dividende de 4,70 euros par action au titre de l'exercice 2025/26, stable sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban et Augustin Turpin, avec la contribution d'Emma Rumney, Dominique Vidalon et Jerome Terroy, édité par Benoit Van Overstraeten)