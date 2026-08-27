Pernod Ricard prévient que la faiblesse des marchés chinois et américains pèsera sur ses résultats du premier trimestre

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* Chiffre d'affaires organique de l'exercice 2026 en baisse de 3,9 %, contre une baisse estimée à 3,7 %

* Prévoit un chiffre d'affaires organique stable pour l'exercice 2027

* Prévoit une croissance du chiffre d'affaires proche de la fourchette basse (3 à 6 %) pour les exercices 27 à 29

(Plus de détails) par Dominique Vidalon

Le groupe français de spiritueux et de vins Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires organique de 3,9 % pour l'exercice 2026, un résultat pire que prévu, en raison d'une demande toujours faible aux États-Unis et en Chine, ainsi que des perturbations du secteur touristique liées au conflit prolongé au Moyen-Orient.

Il s’agit de la troisième année consécutive de recul du chiffre d’affaires pour Pernod Ricard, et les perspectives de reprise pour l’exercice en cours, qui a débuté le 1er juillet, semblent modestes.

Pernod, deuxième groupe mondial de spiritueux derrière Diageo DGE.L , prévoit un chiffre d’affaires net organique globalement stable, les marchés américain et chinois restant affectés par des ajustements de stocks au premier trimestre.

Le fabricant du cognac Martell et de la vodka Absolut a également revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires à moyen terme, invoquant la faiblesse actuelle du marché américain.

Il table désormais sur une croissance organique du chiffre d’affaires qui se situera en moyenne plus près de la fourchette basse d’une fourchette de croissance comprise entre 3 % et 6 % entre 2027 et 2029.

Les entreprises du secteur des spiritueux sont confrontées à un marasme des ventes qui dure depuis plusieurs années et qui a entraîné une chute des valorisations, le départ de directeurs généraux, ainsi que la vente d’actifs et des réductions de coûts. Sur les marchés clés que sont les États-Unis et la Chine, les ventes ont chuté en raison des menaces de droits de douane, du déstockage et du ralentissement de l’économie chinoise.

Pernod Ricard a indiqué que ses ventes avaient reculé de 14 % aux États-Unis et de 19 % en Chine, le climat économique morose et les mesures réglementaires ayant pesé sur la demande pour les marques de prestige, notamment Martell.

Le chiffre d’affaires global du groupe s’est élevé à 9,4 milliards d’euros au cours des 12 mois clos au 30 juin 2026, soit une baisse organique de 3,9 %, plus importante que la contraction de 3,7 % attendue par les analystes, selon un consensus établi par l’entreprise.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 2,42 milliards d'euros, soit une baisse organique de 5,2 %, un résultat meilleur que la baisse de 5,9 % attendue par les analystes.

Pernod a maintenu son dividende 2026 à 4,70 € par action.

(1 dollar = 0,8580 euro)