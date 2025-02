Pernod Ricard: perspectives révisées pour 2024-25 et au-delà information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 09:28









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique anticiper désormais en 2024-25 une baisse organique 'low single digit' du chiffre d'affaires tout en stabilisant sa marge opérationnelle organique, 'dans un environnement macro-économique difficile et des incertitudes géopolitiques accrues'.



En fonction de l'amplitude des hausses potentielles de tarifs douaniers, l'exercice 2025-26 devrait être selon lui une année de transition, avec une amélioration de tendance du CA en organique. Il se focalisera alors sur la protection de sa marge opérationnelle organique.



Sur les exercices allant de 2026-27 à 2028-29, le groupe de spiritueux anticipe une amélioration de sa croissance organique du CA dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3 et +6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.





