Pernod Ricard: le titre tiraillé entre deux notes d'analyste

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard (-0,2%) évolue sans grande direction lundi, une dégradation des analystes de Deutsche Bank étant compensée par des propos plus encourageants émanant des équipes de Jefferies.



Dans une étude sectorielle publiée dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir ramené son conseil sur le titre de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif de cours abaissé de 120 à 106 euros.



L'intermédiaire fait remarquer qu'après un été difficile, Pernod appartient désormais au groupe des sept grands groupes européens du secteur des boissons sur dix à afficher une performance négative cette année.



A l'inverse, Jefferies estime de son côté qu'il est temps de revenir à l'achat sur les spiritueux, et notamment sur le titre Pernod Ricard dont il fait sa valeur préférée au sein du secteur.



Le courtier américain estime que le marché considère à tort que le ralentissement de la croissance du groupe français est de nature 'structurelle', ce qui signifie selon lui que le titre pourrait redécoller en cas de bonnes surprises à moyen terme.





Valeurs associées PERNOD RICARD 123,10 EUR Euronext Paris -0,04%