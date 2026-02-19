Pernod Ricard-Le S1 plombé par les difficultés en Chine et aux Etats-Unis

Pernod Ricard PERP.PA a fait état jeudi d'un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) au premier semestre de l'exercice 2025-2026, le groupe de spiritueux continuant de subir des conditions de marché difficiles aux Etats-Unis et en Chine.

Le chiffre d'affaires sur la période a reculé de 5,9% en données organiques, et de 14,9% en publié sous l'effet d'un taux de changes négatif, à 5,253 milliards d'euros.

Le ROC a baissé de 7,5% (-18,7% en publié), à 1,614 milliard d'euros.

Les analystes anticipaient un recul de 5,7% pour le chiffre d'affaires et de 7,7% pour le ROC, selon un consensus fourni par le groupe.

Les revenus de Pernod Ricard au premier semestre ont baissé de 15% aux Etats-Unis et de 28% en Chine, des ajustements de stocks s'ajoutant à la faiblesse des ventes dans un contexte macroéconomique morose.

Le groupe de spiritueux avait prévenu que l'exercice 2025-2026 serait une "année de transition", avec un contexte particulièrement difficile sur le premier semestre avant une amélioration attendue au second.

Il a dit jeudi percevoir une amélioration sur le deuxième trimestre, notamment dans le "global trade retail" et en Inde.

Pour traverser cette période, Pernod Ricard a lancé un plan de restructuration pour réduire ses coûts afin de préserver au maximum sa marge opérationnelle.

Les coûts de structure ont ainsi été réduits de 10% au premier semestre et seront encore réduits sur la fin de l'exercice.

La marge brute a reculé de 216 points de base au premier semestre mais le flux de trésorerie disponible a progressé de 9,5% à 482 millions d'euros.

"Notre ambition est de continuer à délivrer une forte génération de cash, avec des investissements stratégiques maintenant révisés à environ 750 millions d'euros, et une optimisation du besoin en fonds de roulement", indique Pernod Ricard dans un communiqué.

Le groupe a réitéré ses objectifs à moyen terme, dont une croissance organique annuelle des ventes comprise entre 3% et 6% pour la période 2027-2029 et une expansion annuelle de la marge organique.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)