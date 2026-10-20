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Pernod Ricard lance une offre de rachat sur 7 souches obligataires
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 12:17

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Pernod Ricard annonce le lancement d'une offre de rachat portant sur 7 souches obligataires existantes, dont les échéances s'échelonnent de septembre 2027 à novembre 2032, représentant un montant cumulé en principal de 4,7 MdsEUR, ainsi que son intention d'émettre, dans le cadre de son programme EMTN, de nouvelles obligations hybrides à durée indéterminée, subordonnées de dernier rang et libellées en euros.

L'objectif de cette opération est, entre autres, de gérer de manière proactive la structure du capital du géant français des spiritueux et son profil d'échéances de remboursement. L'offre de rachat permet également aux porteurs d'obligations de céder leurs titres existants et de demander une priorité dans l'allocation des nouvelles obligations.

Soumise à la réalisation de l'émission des nouvelles obligations, l'offre de rachat se déroulera du 20 au 27 octobre à 16 h 00 (heure de Paris). Le prix des nouvelles obligations devrait être annoncé avant le 27 octobre, tandis que le montant maximal d'acceptation sera communiqué dès que raisonnablement possible par la suite. Les résultats de l'offre de rachat devraient être annoncés le 28 octobre.

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