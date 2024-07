Pernod Ricard et Rémy Cointreau reculent à cause de Diageo

(AOF) - L'action Pernod Ricard (-1,88%) et celle de Rémy Cointreau (-1,65%) se replient suite à la faible performance annuelle de leur concurrent, Diageo. Le numéro un mondial des spiritueux signe la plus forte baisse de l'indice FTSE 100. Son titre est pénalisé par ses faibles résultats sur l'exercice 2023/2024. En outre, le groupe est pessimiste sur ses perspectives à venir : "On s'attend à ce que la pression négative sur la marge d'exploitation organique observée au second semestre de cet exercice persiste au cours de celle de 2024/2025".

2024 a été difficile pour le secteur et Diageo, face à une volatilité macroéconomique et géopolitique persistante et un environnement de consommation prudent.

Toutefois, Diageo se veut rassurant par la suite, en vue de renouer avec la croissance. "Nous nous efforçons de revenir dans notre fourchette de prévisions à moyen terme (croissance organique des ventes nettes de 5 à 7%) et nous nous attendons à ce que le bénéfice d'exploitation organique augmente globalement au même rythme que la croissance des ventes nettes, alors que nous continuons à investir dans l'entreprise".

Sur l'exercice qui s'est achevé, Diageo indique que son chiffre d'affaires net déclaré a baissé de 21% en organique en Amérique Latine et dans les Caraïbes (LAC), reflétant une performance organique plus faible, partiellement compensée par un impact favorable des taux de change.