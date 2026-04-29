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Pernod Ricard et Brown-Forman mettent fin aux discussions sur une possible fusion
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 07:41

Les bouteilles des marques de Pernod Ricard sont exposées dans un bar

Les bouteilles des marques de Pernod Ricard sont exposées dans un bar

Le fabricant français ‌de spiritueux Pernod Ricard et le groupe américain ​Brown-Forman ont mis fin à leurs discussions sur une possible fusion, a annoncé mardi le premier nommé, ​déclarant dans un communiqué que les deux groupes ne sont ​pas parvenus à des "conditions mutuellement ⁠acceptables".

Ces discussions entre Pernod Ricard et Brown-Forman, officialisées ‌le mois dernier, s'inscrivaient sur fond de ralentissement des ventes dans le secteur ​des spiritueux ces ‌dernières années.

"Pernod Ricard reste pleinement concentré et ⁠confiant dans sa stratégie, dans son modèle opérationnel et dans l'engagement de ses équipes afin de ⁠générer une ‌création de valeur durable sur le long ⁠terme pour l'ensemble de ses parties prenantes", est-il ‌écrit dans le communiqué.

Le groupe français ⁠met en oeuvre un plan de restructuration ⁠visant à réaliser ‌un milliard d'euros d'économies entre 2026 et 2029, ​ce qui inclut des ‌suppressions d'emplois au premier semestre.

De son côté, Brown-Forman, propriétaire de la marque ​de whisky Jack Daniel's, a présenté l'an dernier un vaste plan de restructuration prévoyant ⁠des suppressions d'emplois, avec l'objectif de protéger ses marges face à la hausse des coûts des intrants, notamment des matières premières telles que l'agave et les fûts de bois.

(Aishwarya Venugopal à Bangalore; version ​française Jean Terzian)

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