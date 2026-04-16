Pernod Ricard estime que la guerre en Iran va peser sur le chiffre d'affaires de l'année, malgré une reprise au troisième trimestre

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* Pernod refuse de commenter les négociations de fusion avec Brown-Forman

* La société annonce des ventes supérieures aux prévisions pour le troisième trimestre

* Le chiffre d'affaires annuel devrait baisser de 3 à 4 % en raison de l'impact de la guerre en Iran sur la vente au détail de produits de voyage

(Ajoute des détails sur la conférence téléphonique avec les analystes) par Dominique Vidalon

Pernod Ricard PERP.PA a prévenu jeudi que son chiffre d'affaires annuel chuterait en raison d'une baisse du tourisme au Moyen-Orient dans le contexte de la guerre en Iran, même s'il a fait état d'une légère reprise de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Le groupe de spiritueux, qui est en pourparlers pour fusionner avec son rival américain Brown-Forman BFb.N , est la dernière entreprise en date à faire état d'une baisse significative de ses ventes en raison du conflit au Moyen-Orient, après que les groupes de luxe français aient tous signalé une baisse de leurs ventes au cours des trois premiers mois de l'année à la suite d'un ralentissement brutal des achats dans la région.

Pernod, deuxième groupe occidental de spiritueux derrière Diageo DGE.L , a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes nettes organiques du groupe diminuent de 3 à 4 % au cours de l'exercice fiscal actuel qui a commencé le 1er juillet, ce qui représenterait une troisième baisse annuelle consécutive des ventes.

Ses actions, qui ont perdu plus d'un tiers de leur valeur au cours des 12 derniers mois, ont chuté de près de 2 % avant de récupérer la majeure partie de leurs pertes.

Les boutiques hors taxes qui vendent des parfums et des spiritueux haut de gamme subissent également les conséquences de la fermeture des aéroports et des restrictions imposées aux voyages à destination du Moyen-Orient . La vente au détail de produits de voyage représentait 6 % des ventes nettes de Pernod en 2025.

Le fabricant du cognac Martell et de la vodka Absolut surveille également de près les perturbations potentielles de l'approvisionnement dues au conflit, a déclaré la directrice financière Hélène de Tissot aux analystes, mais n'a pas encore constaté d'impact sur la confiance des consommateurs en dehors de la prudence concernant les voyages.

Pernod a annoncé des ventes de 1,95 milliard d'euros (2,30 milliards de dollars) au cours des trois mois se terminant le 31 mars, soit une hausse de 0,1 % à périmètre constant, supérieure aux attentes d'un sondage d'analystes compilés par l'entreprise, lequel prévoyait une baisse de 0,7 %.

Ces résultats constituent une amélioration par rapport à la contraction de 5 % enregistrée au deuxième trimestre, les marchés indiens et les ventes mondiales de voyages au détail s'étant améliorés, compensant la faiblesse persistante de la demande des consommateurs aux États-Unis et en Chine, où les ventes ont chuté de 12 % et de 7 %, respectivement.

Toutefois, les États-Unis n'ont pas été aussi mal lotis que certains analystes l'avaient prévu, la consommation s'étant améliorée dans les bars et les restaurants.

"Bien que le marché américain reste faible, nous sommes convaincus que les défis actuels sont principalement cycliques et liés à des problèmes d'accessibilité", a déclaré Hélène de Tissot.

La société a également réaffirmé ses prévisions de croissance des ventes de 3 à 6 % entre 2027 et 2029, malgré l'effondrement de la demande d'alcool dans l'ensemble de l'industrie.

Les sociétés de spiritueux sont aux prises avec un effondrement des ventes qui dure depuis plusieurs années et qui a entraîné la chute des valorisations, le départ des directeurs généraux et la vente d'actifs et la réduction des coûts. Sur les marchés clés que sont les États-Unis et la Chine, les ventes ont chuté en raison des menaces de tarifs douaniens, du déstockage et de la morosité de l'économie chinoise.

LES POURPARLERS AVEC BROWN-FORMAN SE POURSUIVENT

Si les négociations entre Pernod et Brown-Forman aboutissent à une fusion, celle-ci permettrait à l'entreprise combinée d'économiser jusqu'à 450 millions de dollars par an et contribuerait à compenser la baisse de la consommation d'alcool, selon les analystes.

Cependant, le groupe américain de spiritueux Sazerac a également proposé d'acheter Brown-Forman BFb.N pour environ 15 milliards de dollars, a déclaré mercredi une source au fait du dossier, ce qui complique les pourparlers.

Hélène de Tissot a déclaré jeudi que les négociations étaient en cours, mais la société n'a pas voulu faire d'autres commentaires à ce sujet.

"Les activités sous-jacentes se redressent, mais le débat portera aujourd'hui sur l'éventuel rapprochement avec Brown-Forman et sur la discipline en matière de capital, compte tenu de la tension concurrentielle exercée par Sazerac, dont l'offre rivale s'élève à 15milliards de dollars", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

(1 $ = 0,8467 euro)