Pernod Ricard: en tête du CAC, des analystes plus confiants

(CercleFinance.com) - L'action Pernod Ricard signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 jeudi à la Bourse de Paris, le groupe de vins et spiritueux profitant de la confiance accrue de certains analystes.



A 16h20, le titre aligne une quatrième séance de hausse et s'adjuge 2,2% alors qu'au même moment, l'indice CAC progresse de 0,5%. La valeur reprend plus de 5% depuis le début de la semaine.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Bank of America estiment que la perspective d'un marché chinois demeurant compliqué pendant une période plus longue que prévu est désormais bien intégrée dans la valorisation du titre.



Si les équipes de BofA reconnaissant que le redressement de l'activité aux Etats-Unis s'avère, lui aussi, très graduel, elles soulignent que 70% des activités du groupe se portent bien aujourd'hui.



Dans ce contexte, la banque américaine dit prévoir une reprise progressive de la croissance cette année, avec la perspective d'une croissance de plus de 6% de l'Ebit et de 8% du bénéfice par action (BPA) à moyen terme.



Faisant valoir que la valorisation boursière évolue actuellement à des plus bas de dix ans (avec une décote de 7% par rapport au secteur de la consommation) - ce qui fait de son point de vue plus que refléter les problèmes du moment - BofA reconnaît tout de même qu'une amélioration de la visibilité va être nécessaire afin qu'une revalorisation puisse s'enclencher.



La banque maintient une recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 146 euros.





Valeurs associées PERNOD RICARD 129,30 EUR Euronext Paris +2,17%