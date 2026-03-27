Pernod Ricard confirme être en discussion avec Brown-Forman
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 07:20
Ce partenariat s'apparenterait à une fusion entre égaux, et donnerait naissance à "un leader mondial des spiritueux d'envergure accrue, doté d'un puissant portefeuille de marques et bénéficiant d'une exposition géographique équilibrée, autour de deux familles emblématiques".
"Les synergies opérationnelles seraient importantes, tirant profit des marques iconiques de Brown-Forman, notamment Jack Daniel's, de la force du réseau de distribution de Pernod Ricard et de son exposition aux marchés à plus fort potentiel de croissance", explique-t-il.
Il n'existe aucune garantie qu'un accord puisse être conclu. Pernod Ricard n'entend pas faire d'autre communication sur ce sujet tant qu'un accord définitif n'aura pas été conclu ou qu'il n'aura pas été mis un terme aux discussions.
Pour rappel, les rumeurs de presse faisant état de ces discussions entre Pernod Ricard et Brown-Forman ont fait décrocher le titre du groupe français de spiritueux en toute fin de séance jeudi, le faisant clôturer sur une chute d'environ 5,7%.
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