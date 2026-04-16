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Pernod Ricard avertit de l'impact de la guerre en Iran sur ses ventes, CA stable au T3
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 09:44

(Répétition technique (correction officielle de Pernod Ricard))

Pernod Ricard PERP.PA a fait état jeudi d’une stabilisation de son chiffre d’affaires en données organiques au troisième trimestre, avec une croissance de 0,1%, mais à prévenu que la guerre au Moyen-Orient aurait un impact sur ses ventes annuelles.

Le groupe français de vins et spiritueux a déclaré dans un communiqué anticiper sur l’ensemble de l’exercice 2025-2026 une baisse organique de ses ventes comprise entre 3% et 4%, dans un contexte "volatil et incertain".

Pernod Ricard a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 1,95 milliard d’euros, contre 2,28 milliards un an plus tôt, soit un recul de 14,6% en données publiées, reflétant principalement des effets de change défavorables, selon le communiqué.

La maison-mère du cognac Martell, du champagne Mumm et de la vodka Absolut avait prévenu que l'exercice 2025-2026 serait une "année de transition", avec un contexte particulièrement difficile sur le premier semestre avant une amélioration attendue au second.

Pernod Ricard a également réitéré ses objectifs à moyen terme, dont une croissance organique annuelle des ventes comprise entre 3% et 6% pour la période 2027-2029 et une expansion annuelle de la marge organique.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)

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